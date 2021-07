Amaral quer esclarecer afastamento de delegado de saúde com ARS

O presidente do conselho da comunidade do Agrupamento de Centros de Saúde do Sotavento Algarvio (ACES) e também presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral, exigiu explicações à Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS) acerca da não renovação da comissão de serviço do delegado de saúde local, anunciou a autarquia.

“A estranheza aumenta quando estamos no decurso de uma pandemia com risco muito elevado na maioria do Algarve e quando se trata de um técnico de saúde de elevada competência e dedicação à causa que vem desempenhando, tendo sido insubstituível no combate à pandemia, tal como reconhecido por toda a população de Castro Marim”, acrescenta o autarca, em comunicado.

Dr. Mariano Ayala era o delegado de saúde de Castro Marim, considerado pela autarquia como uma pessoa muito competente, preocupado, ativo e disponível, principalmente no combate à covid-19, cuja renovação da comissão de serviço não teve continuidade.

Ao JA a ARS referiu na altura, que “não comenta este tipo de comunicados” e que “as renovações ou não de comissões de serviço são processos internos normais”.

