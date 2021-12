AmbiOlhão procede à limpeza de linhas de água para prevenir cheias

Ao abrigo do contrato-programa celebrado com o município, a AmbiOlhão procedeu recentemente à desobstrução e limpeza das várias linhas de água presentes nos perímetros urbanos do concelho, num investimento que se cifrou, este ano, nos 70.000 mil euros.

Estes trabalhos revestem-se de particular importância, sobretudo nesta época do ano, na medida em que desempenham um papel importante na prevenção de cheias e na qualidade ambiental destes cursos de água, que são responsáveis pelo escoamento das águas da chuva.

A limpeza das linhas de água, como medida de conservação e reabilitação da rede hidrográfica do concelho, pretende garantir condições de escoamento dos caudais em situações normais de pluviosidade, e mesmo em eventuais períodos de chuvas torrenciais.

Foi intervencionada uma extensão total de 5.604 metros em todo o concelho, com destaque para a linha de água que se estende do Pavilhão Municipal até à linha do caminho-de-ferro; a que se situa na Urbanização Turolhão; no Brejo, no troço que se estende da Estrada Nacional 125 até à Estrada de Brancanes; na Urbanização Quinta das Âncoras; no Caminho dos Quitérios; na linha de água que se estende do Polidesportivo de Pechão até à zona dos Lavadouros e no Ribeiro do Tronco, em Moncarapacho.

A limpeza e desobstrução das linhas de água constitui uma das medidas mais importantes de conservação e reabilitação da rede hidrográfica e zonas ribeirinhas. Estas ações realizam-se, principalmente, em linhas de água não navegáveis nem flutuáveis, incidindo não só sobre o leito, mas também nas margens. Visam a remoção de resíduos sólidos urbanos, resíduos de construção e demolição, eletrodomésticos, monos, pneus, entre outros, e a remoção seletiva de material vegetal que coloque em risco estruturas como pontes, pontões e açudes.

A responsabilidade da execução das ações de limpeza e desobstrução é dos municípios, nos aglomerados urbanos, e dos proprietários, nas frentes particulares fora dos aglomerados urbanos.

O município de Olhão e a AmbiOlhão apelam à população para que assuma o seu papel na manutenção dos cursos de água do concelho, evitando a deposição de lixo e entulho nos leitos e margens das linhas de água.

