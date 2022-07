Por muito que um gajo se ponha a assobiar para o lado, não há forma de contornar os nossos noticiários (CNN, CMTV à cabeça), quando depois de uma semana em que parece estarmos mais no final de Setembro do que nos primeiro tempos do Verão, a temperatura sobe para valores normais – ou um pouco para cima, mas estamos no Verão, sabiam? – para a época. Pelo que se ouve e segundo a melhor leitura possível da situação, parece que soam as trombetas do Criador (ver Avarias anterior) e que vamos entrar, sem direito a sair para intervalo, numa verdadeira idade das trevas, em que a espécie humana vai ser reduzida à sua menor expressão, envolvendo pústulas na cara, verrugas na ponta do nariz e uma diarreia mental incapaz de ser controlada. Vem aí uma vaga de calor, que cuidados é que podemos ter para sobreviver a trinta graus?, não vão algumas boas almas, confundidas com as datas do calendário, vestir um anoraque de penas e sair para almoço, com uma camisola de lã de gola alta. Nalguns lugares chegaremos aos quarenta, é preciso beber muita água, esconder do sol, vestir roupa leve e clara: em suma, como qualquer tuga que se preze e não se deixe levar por esta paranoia do fim do mundo em cuecas, uma vida quase normal para esta altura do ano. Só isso.

Enfim, como todas as televisões esperavam, vem o calor e ninguém escapa à nossa guerra doméstica contra o fogo. As reportagens são sempre muito detalhadas e envolvem, por sistema, contabilização do número de operacionais, meio aéreos e viaturas envolvidas na coisa. Houve até um ano (não sei se ainda o fazem, mas se sim então continuem para bingo), em que o CM jornal, quando ainda não havia canal de televisão, tinham um topo dos fogos, em que entrava o número dos actores já mencionados atrás, respaldados, é certo, pela sua interpretação dos factos no chamado “teatro de operações” (uma verdadeira expressão para a Europa, mas já um tanto envelhecida em casco de carvalho) que, suponho, deve estar prestes a tomar outro nome, mais complexo e tolo, a querer dizer exactamente o mesmo. Pois o que vejo, depois de uma atenção redobrada pelas manias e tiques da área e quando os repórteres com a ânsia de entrevistar alguém que passa à frente é que referem, quase sempre as pessoas que lá vivem como, os “populares”. Um tipo de Tábua, de Penela ou de Miranda do Douro, com que falam é um “popular”; não tem nome, profissão ou outra coisa que o identifique. É apenas um “popular” indiferenciado, que passava ali e que serviu, é o termo, para a reportagem, nem mais nem menos. E que tal se os tratassem por “pessoas” e talvez pelo nome?

“Espectacular” e “não tenho palavras” eram, até agora, as expressões e palavras mais usadas para se justificar uma alegria que ultrapassava a média, por se ter ganhado um campeonato ou um prémio da crítica. Pelo estudo que fiz nestes últimos tempos, penso que, sem certezas científicas, se entrou numa nova ordem: sempre que se foi a um espectáculo, se venceu uma partida de damas, ou um campeonato de bilhar às três tabelas, para a televisão e porque não se sabe descrever, agora diz-se “amei”. Está despachado em três tempos, não se diz nada (como não se dizia antes), mas estamos no espírito do tempo.

Fernando Proença