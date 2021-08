Amigos do Museu de Portimão promovem tertúlia sobre platibandas

O Auditório do Museu de Portimão vai receber, no dia 3 de setembro pelas 18:00, a tertúlia “Platibandas do Algarve” com Filipe Palma e Pedro Prista, anunciou o Grupo de Amigos do Museu de Portimão (GAMP).

Este evento será um encontro informar com o fotógrafo Filipe Palma e o antropólogo Pedro Prista, autores do livro “Platibandas do Algarve”, publicado pela editora Argumentum no final de 2020.

“Com estes autores, partilharemos os seus olhares e opiniões sobre os particularismos deste tipo de construção e dos seus construtores, a riqueza e diversidade das suas formas e cores, responsáveis pela imagem graciosa, original e distintiva das casas do Algarve e procuraremos refletir acerca do seu futuro, enquanto testemunhos de um património histórico e cultural em risco”, refere o grupo, em comunicado.

