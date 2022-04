AMN pede cautela para um fim de semana em segurança

Com as previsão do tempo a aponta para um aumento das temperaturas durante o fim de semana, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) aconselha a população a adotar comportamentos de segurança numa eventual ida à praia ou a zonas costeiras.

A grande maioria das praias portuguesas ainda não se encontram vigiadas nesta altura do ano, isto é, não têm o dispositivo de segurança balnear disponível na sua plenitude, explica a AMN em comunicado. Como tal, a resposta a uma situação de socorro “poderá ser demorada”, pelo que a população “deverá ter um comportamento adequado e responsável, não se colocando em situações de risco”, apela a entidade.

Face à possível afluência às praias, a Autoridade Marítima Nacional tem reforçado a vigilância e fiscalização nas praias, com o objetivo de sensibilizar a população a evitar comportamentos de risco. Assim, Autoridade Marítima Nacional deixa as seguintes recomendações:

– Vigiar permanentemente as crianças e não permitir que se afastem, mantendo-as sempre próximas de um adulto;

– Manter-se hidratado;

– Fazer refeições ligeiras e respeitar os períodos de digestão;

– Evitar as horas de maior exposição solar (11h – 16h);

– Caso testemunhe uma situação de perigo dentro de água, a AMN aconselha a não entrar e pedir ajuda através do 112.