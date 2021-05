Ana Bustorff sobe ao Teatro Lethes com nova peça de teatro

A atriz Ana Bustorff está de regresso ao palco do Teatro Lethes, em Faro, no dia 21 de maio pelas 21:00, ao lado da Companhia de Teatro de Braga com a peça “Gostavas de estar viva para vê-los sofrer”.

Esta peça de teatro é uma adaptação do texto do escritor espanhol Max Aub, intitulado “De algum tempo a esta parte”, que agora é protagonizada por Ana Bustorff, com encenação de Ignacio Garcia e cenografia de José Manuel Castanheira.

“Apesar do sofrimento, aquela mulher torturada pela vida e pela história decide ir em frente, viver, lutar e, acima de tudo, recordar, porque como diz: se não houver memória, para que se vive? Isto explica claramente a nossa proposta: romper as fronteiras do silêncio e do esquecimento. Por isso veio, para que nos deixe observar sua miséria e degradação, por isso vamos pôr em cena este texto; para não esquecer aqueles que viveram estas e outras guerras, recordar as vítimas dos totalitarismos aniquilantes e avisar para o perigo de uma sociedade que roça a debilidade. Para reivindicar o valor do teatro testemunho do exílio, como um instrumento vivo e eficaz para interpelar a sociedade”, refere Ignacio Garcia em comunicado.

Os bilhetes estão disponíveis nos locais habituais, com preços entre os 7,50 e os 10 euros.

