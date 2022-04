Ana Cabecinha vence prova da Taça de Portugal em Faro

Ana Cabecinha venceu este sábado a prova de 10.000 mil metros da Taça da Portugal em marcha atlética, que decorreu em Faro, enquanto o sub-23 Joan Sanchez venceu a prova masculina.

Ana Cabecinha, do Clube Oriental (CO) de Pechão, cumpriu a prova em 45.03,78 minutos, tendo a segunda colocada, a sportinguista Carolina Costa, terminado com quase dois minutos de atraso (46.52,80), fechando o pódio a atleta sub-23 Margarida Sá, do GA Fátima (52.50,17).

Em masculinos, a vitória foi para o sub-23 Joan Sanchez, do Leiria MA, em 47.49,12, seguido dos veteranos (M50) Luís Silva, do Leiria MA, em 49.34,24, e Ricardo Santos (M45), do CDR Penteado, em 50.47,66.

Coletivamente, o Clube Recreativo do Penteado (Setúbal) sagrou-se vencedor em ambos os géneros, derrotando o Leiria MA em masculinos e o CO Pechão em femininos.