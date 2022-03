Ana Paula Martins quer requalificar zona ribeirinha, construir habitação e continuar o apoio social

PUB

Em entrevista ao JA, a presidente da Câmara Municipal de Tavira, Ana Paula Martins, discorreu sobre as últimas eleições autárquicas, que venceu por escassos 123 votos, e falou dos projetos para os próximos quatro anos. A habitação, os projetos para a Ilha de Tavira, as igrejas de porta fechada e os assuntos polémicos do CEAT e dos painéis fotovoltaicos no Cerro do Leiria foram alguns dos temas abordados

JORNAL do ALGARVE (JA) – Ganhou por apenas 123 votos nas eleições de setembro passado, mas isso valeu-lhe a maioria na Câmara e nas Juntas de Freguesia. No entanto, na Assembleia Municipal, o Partido Socialista (PS) está em minoria. Já se faz notar uma aliança entre os 10 deputados do PSD e o deputado único do Chega, contra os outros 10 do PS?

Ana Paula Martins (APM) – Sinto-me confortável na Assembleia Municipal. Não tenho ideia que haja essa união ou coligação entre o PSD e o Chega. Julgo que há assuntos em que houve alguns acordos entre eles, nomeadamente no início, quando estivemos a tentar votar as representações. Têm acontecido situações, por exemplo com o orçamento, em que votaram de forma diferente.

JA – Como interpretou a decisão de Macário Correia de não tomar posse, por não poder ser eleito presidente da Assembleia Municipal?

APM – O engenheiro Macário Correia fez uma nota pública sobre isso e acho que, percebendo que muito dificilmente iria ser eleito presidente da Assembleia Municipal, acabou por renunciar ao mandato. Quer dizer, ele não renunciou, porque nem sequer tomou posse para o cargo para que estava eleito. Eu penso que o engenheiro entrou na campanha para alavancar o PSD. Obviamente quando nós nos candidatamos, temos a possibilidade de ganhar ou de perder e, portanto, deveremos assumir as funções para as quais nos candidatamos, quer seja a ganhar quer seja a perder. Mas depois isso também cabe na decisão e consciência de cada um.

(…)

Gonçalo Dourado/João Prudêncio

