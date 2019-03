Há cada vez mais queixas do ruído dos aviões

Na sequência de várias reclamações apresentadas, por diversos cidadãos, relativas ao alegado sobrevoo de aeronaves na zona de Albufeira, a ANAC – Autoridade Nacional da Aviação Civil, entidade responsável pelo setor da aviação civil em Portugal, vai promover, no próximo dia 1 de abril, pelas 14h30, na sede da Região do Turismo do Algarve, em Faro, uma sessão de esclarecimento.

Esta sessão, que contará com a presença de técnicos desta autoridade, da ANA Aeroportos e da NAV Portugal, tem em vista “elucidar os interessados relativamente à operação das aeronaves que descolam e aterram do aeroporto de Faro”, adiantam os responsáveis, convidando toda a população do Algarve, nomeadamente residentes em Albufeira, Faro e Loulé, nacionais e estrangeiros, a participar nesta iniciativa, “de modo a auscultar e a clarificar a comunidade no que respeita a esta matéria”.

A queixa sobre o ruído dos aviões começou há mais de um ano e tem gerado uma onda de críticas nos concelhos de Loulé, Faro e Albufeira. Neste último concelho, um grupo de cidadãos quer proibir a passagem dos aviões que descolam ou aterram no aeroporto algarvio.