Analita Santos apresenta livro de Natal em Portimão

A Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, vai receber a apresentação do livro “Os novos ajudantes do Pai Natal”, escrito por Analita Santos, no dia 4 de dezembro, anunciou a autarquia.

A obra de Analita Santos será apresentada pela contadora de histórias Márcia Gamito, pelas 16:00, no âmbito do projeto “Histórias de Encantar”, na sala infantil do espaço.

Este livro fala sobre “o maior sonho da unicórnio Brilhante, que é conduzir o trenó do Pai Natal para que o Rodolfo e as restantes renas possam, por fim, descansar”, com ilustrações de Alexandra Duque.

“Na Grande Floresta Encantada, onde os bolos de aniversário crescem ano após ano, a Brilhante quase desiste do seu sonho. Mas é nesse momento que a magia acontece e a Brilhante viverá com os seus melhores amigos uma aventura como nunca imaginou, descobrindo que nada é mais importante do que o poder da amizade e que nunca, mas nunca, devemos desistir dos nossos desejos”, pode ler-se no resumo do livro.

Analita Santos nasceu na Alemanha em 1974 e reside há muito tempo na cidade de Portimão.

