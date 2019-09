Andar a pé e de bicicleta precisa-se: cinco municípios aderem à Semana Europeia da Mobilidade

Portimão, Lagos, Loulé, Faro e São Brás de Alportel querem incentivar a população a prescindir do automóvel, optando pelos próprios pés ou por duas rodas sem motor. E nada melhor do que começar com um “Dia sem Carros”, no próximo domingo

A Semana Europeia da Mobilidade arrancou na segunda-feira e termina no próximo domingo, dia 22 de setembro, com o Dia Europeu Sem Carros. Este edição envolve uma centena de municípios portugueses, sendo que, no Algarve, aderiam à iniciativa os municípios de Portimão, Lagos, Loulé, Faro e São Brás de Alportel.

Em 2019, a edição da Semana Europeia da Mobilidade pretende evidenciar que “Caminhar e pedalar em segurança” traz múltiplos benefícios ambientais, financeiros, ao bem-estar e à saúde dos cidadãos. Modos de transporte ativos, como andar a pé e de bicicleta, são livres de emissões e contribuem fortemente para melhorar a condição física e a saúde, em geral.

Em Portimão, o objetivo passa por promover a caminhada e o uso da bicicleta como formas de mobilidade, em alternativa ao automóvel particular. Assim, o município desafia a que, no Dia Europeu Sem Carros, que se assinala no próximo domingo, todos venham (re)descobrir Alvor e as vivências do centro da vila, livre de circulação automóvel.

A marcar desde logo o início da Semana Europeia da Mobilidade, no dia 19 de setembro é lançado o convite para “Caminhar pela Cidade”. A caminhada está agendada para as 18h30, com uma duração de 60 minutos, e tem como ponto de partida o pavilhão gimnodesportivo municipal, não sendo necessária inscrição prévia.

Na noite de 20 de setembro, o percurso histórico-cultural noturno “À Descoberta de Portimão” irá levar os participantes a descobrir as paisagens urbanas. Este passeio, com partida agendada para as 21h00 junto ao coreto da Praça Manuel Teixeira Gomes, está sujeito a inscrição prévia.

Em Portimão, no Dia Europeu Sem Carros será ainda possível fazer um passeio em barco solar, numa ação intitulada “Pelas margens da História do Arade”, possibilitando desta forma a descoberta da história de Portimão a partir do estuário do Arade.

Por forma a potenciar o uso do transporte público, o Vai e Vem – circuito urbano de Portimão, também será gratuito nos dias 20, 21 e 22 de setembro.

Portimão assume compromissos por uma melhor mobilidade

Ainda no dia 22 de setembro, os carros darão lugar à circulação de pessoas nas ruas do centro de Alvor, possibilitando assim espaço para a música, a animação desportiva e as vivências de outrora, com as gentes da vila a mostrarem as suas artes e ofícios, as crianças a brincarem aos jogos tradicionais e um lanche da tarde, partilhado entre vizinhos, amigos e todos os que se quiserem associar.

No que diz respeito aos compromissos assumidos na área da mobilidade por parte do município de Portimão, é de realçar a intenção de criar novas ciclovias. Outro aspeto considerado prioritário prende-se com a escolha de pavimentos para os passeios, com opção por uma maior acessibilidade dos mesmos, inclusive nas travessias pedonais.

Por fim, o compromisso passa também pela implementação de bandas sonoras em vias suscetíveis da prática de velocidades excessivas, ou na proximidade de unidades escolares e de saúde.

Lagos desafia cidadãos a “deixar o carro em casa”

Por seu lado, o município de Lagos está a assinalar a Semana Europeia da Mobilidade apresentando uma série de iniciativas que visam “alertar os munícipes para os impactos ambientais na saúde e nas áreas urbanas, procurando apresentar soluções de mobilidade alternativas e sustentáveis”.

As ações vão culminar com o Dia Europeu Sem Carros, a 22 de setembro, em que o município desafia os lacobrigenses e os visitantes a “deixar o carro em casa” e a utilizar veículos menos poluentes ou até mesmo aproveitar o tema de 2019, “Caminha connosco”, passeando pelo concelho.

“Estas iniciativas vão decorrer em todo o concelho com o intuito de sensibilizar os cidadãos para o uso de meios de transporte mais sustentáveis, unindo esforços para tornar a cidade mais saudável, acessível e amiga do ambiente”, realça a autarquia.

Algumas das iniciativas passam pelo tema escolhido especificamente para a cidade de Lagos, “Caminhar e Pedalar em Segurança”, em que alguns espaços comerciais de venda e aluguer de bicicletas terão vários descontos e preços convidativos. Em adição, no dia 22, os residentes de Lagos terão aluguer gratuito em vários estabelecimentos.

As caminhadas também terão destaque nesta semana, com vários passeios pedestres pela cidade. No dia 22, entre as 17h00 e as 20h00, e à semelhança do ano anterior, terá lugar uma caminhada ao pôr-do-sol, do Anel Verde aos passadiços da Ponta da Piedade, onde não faltarão atividades físicas e novidades.

Os mais jovens também terão várias vantagens que visam o incentivo da utilização de bicicleta, skate, patins e trotinete.

Ao longo de toda a semana, o transporte urbano (A Onda) será igualmente gratuito, sendo que, no dia 22, também o comboio turístico de Lagos será grátis para passeios pela cidade.

Mobilidade pedonal e ciclável em destaque em Loulé

Já em Loulé, a câmara municipal também está a organizar por estes dias um conjunto de iniciativas destinadas a assinalar a Semana Europeia da Mobilidade 2019, tendo como objetivo “promover a reflexão sobre a forma como nos deslocamos e qual o impacte da mesma no ambiente”.

Assim, esta quinta-feira, dia 19, o auditório da Música Nova será palco da 4ª edição do seminário Loulé Adapta – Mobilidade Urbana. Esta iniciativa, que tem lugar das 9h00 às 13h00, terá especial enfoque nos temas associados à mobilidade pedonal e ciclável.

Um dos pontos altos desta semana acontece no dia 20, com a realização do “Park(ing) Day – Ocupa o teu lugar na cidade”, na Praça da República. Trata-se de uma mostra e demonstração de produtos e serviços relacionados com os temas da mobilidade suave, mobilidade inteligente, modos de vida saudáveis, eficiência energética, energias limpas, reutilização de materiais, sustentabilidade ambiental e ação climática.

No encerramento, dia 22 setembro, o Dia Europeu sem Carros será assinalado na Praça da República, com a realização, entre as 9h00 e as 17h00, de atividades de promoção e incentivo aos modos suaves.

“A temática da Semana Europeia da Mobilidade incentiva-nos a fazer uma reflexão sobre as vantagens económicas dos modos de transporte mais sustentáveis, como a bicicleta, andar a pé, o transporte coletivo ou público e os veículos menos poluentes, e de como, através de escolhas de mobilidade mais inteligentes, podemos contribuir de forma determinante para a economia coletiva”, consideram os responsáveis municipais de Loulé.

Faro reabre as zonas históricas ao usufruto pedestre

Por seu lado, o município de Faro também está a dar especial atenção às questões da mobilidade durante esta semana, com várias atividades dedicadas ao tema da mobilidade leve, alternativa e sustentável. “Será uma semana dedicada à saúde, às boas práticas e à reabertura das zonas históricas ao seu melhor usufruto: o pedestre”, realça a autarquia de Faro, frisando que o grande objetivo passa por “reaproximar cidade e pessoas, património e contemplação”.

Dos objetivos definidos para a produção da Semana Europeia da Mobilidade em Faro destacam-se o “encerramento de vias tradicionalmente transitáveis como medida de sensibilização e alerta”, “proporcionar experiências de usufruto de todos os meios de mobilidade leve e alternativa disponíveis”, “criação de uma feira de ativações (fim de semana de 21 e 22 de setembro) subordinada ao tema da sustentabilidade com um programa de sensibilização alargado”, “garantia de execução de medidas permanentes de defesa da mobilidade para e no concelho de Faro” e “consolidar o peso e importância que as questões da mobilidade terão de forma progressiva e responsável, de agora em diante, em matéria de gestão autárquica”.

“As questões da mobilidade são mais um perfil de um rosto maior: a pegada ambiental. Uma matéria pela qual nos devemos todos responsabilizar e que começará em Faro, agora e mais que nunca, a assumir o papel e importância que lhe é legítima na nossa vida”, sublinham os responsáveis municipais de Faro.

São Brás promove atividades diversas e animação desportiva

Por último, em São Brás de Alportel, as comemorações da Semana Europeia da Mobilidade estão agendadas para o próximo dia 24 de setembro, às 17h30, junto ao Skate Parque.

Nesse dia, o município vai promover a iniciativa “São Brás de Alportel – circular é bom todo o ano”, reservando um percurso livre de trânsito, nomeadamente na Rua Dr. Alberto Sousa, entre a Rotunda do Saber (Skate Parque) e a Rotunda da Empreita (piscinas cobertas), para promoção de “atividades diversas e animação desportiva” junto da população.

Nuno Couto