Andebol: Câmara louva atletas de Lagos da seleção no Europeu SUB-17

A Câmara Municipal de Lagos aprovou um voto de congratulação e louvor às atletas do Clube Desportivo da Escola Secundária Gil Eanes que representaram a Seleção Nacional de Andebol Feminino no Campeonato da Europa de SUB-17, realizada no Montenegro em agosto passado, tendo conquistado o 10º lugar.

Amanda Franco Assunção, Carmen Filipa Claudino Figueiredo, Maria Rita Escolástico Pico, Matilde Felício Costa Rosa e Matilde Isabel Fernandes Correia foram as atletas homenageadas através deste voto de congratulação e louvor pela autarquia lacobrigense, tendo sido estendido também à Treinadora, Ana Sofia Osório, à Diretora Técnica, Vera Lopes, e a todos os elementos da Direção do Clube Desportivo da Escola Secundária Gil Eanes, uma forma de reconhecer o seu trabalho e conquista neste campeonato.

O Campeonato da Europa de SUB-17 decorreu no Montenegro, na Europa, tendo a Seleção Nacional de Andebol Feminino defrontado as equipas da Eslováquia, França, República Checa e Suécia. Depois do jogo contra a Suíça a 14 de agosto, Portugal alcançou um glorioso 10º lugar.

Ao longo deste campeonato europeu, as atletas lacobrigenses conquistaram também alguns destaques, como Matilde Rosa (Guarda – Redes da Seleção Portuguesa), considerada a MVP “Most Valuable Player/Jogadora mais Valiosa” por duas vezes no jogo da vitória de Portugal contra a França e contra a Suécia, e Maria Pico (Ponta Esquerda da Seleção Portuguesa), que marcou os dois golos de vantagem para Portugal e a vitória de Portugal contra a França.

PUB