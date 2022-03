Andebol: Clube de Vela de Tavira recebe cartão branco

A equipa B de andebol de seniores masculinos do Clube de Vela de Tavira e o Andebol Clube de Sines receberam no domingo um cartão branco, após uma postura de fair-play desportivo, anunciou o clube.

Após o Clube de Vela de Tavira se vir forçado a jogar apenas com seis elementos devido à lesão de um dos seus atletas, o Andebol Clube de Sines manteve apenas seis jogadores em campo.

O Clube de Vela de Tavira, por sua vez, optou ainda por retirar um dos seus elementos sempre que um dos jogadores adversários era admoestado com exclusão de dois minutos.

No final do jogo, a equipa de arbitragem premiou a postura das duas equipas com a apresentação do cartão branco.

“São momentos assim que realçam a excelência do andebol e que dignificam uma modalidade que é cada vez mais uma referência”, refere o Clube de Vela de Tavira em comunicado.