Andebol: Clube de Vela de Tavira sobe à 2.ª divisão

O Clube de Vela de Tavira assegurou a subida á 2ª Divisão Nacional, ao vencer, em casa, a equipa do CCP Serpa por 31-27,

O CVT terminou,

assim, no último fim-de-semana, a 2ª Fase do Campeonato Nacional de Andebol de

Seniores Masculinos da 3ª Divisão Nacional, com uma jornada dupla. Para além do

triunfo sobre o Serpa, a equipa recém promovida de Tavira deslocou-se ao

pavilhão Francisco Tavares em Lisboa, onde defrontou e derrotou a equipa da casa,

o NAAL Passos Manuel por 25-27, terminando a época com chave de ouro.

Esta

vitória sobre um dos adversários diretos veio confirmar a justiça do terceiro

lugar alcançado ficando apenas atrás das equipas do Sporting Clube de Portugal

B (vencedor desta fase) e do Almada AC/Ext. Gil Eanes.

Do plantel

2018/2019 fizeram parte desta equipa Cristiano Valente, David Roberto, Nuno

Ferreira, Filipe Valente, Abel Nunes, Tiago Gomes, João Vítor, Bruno Gomes,

Rúben Rosário, Henrique Nunes, Cláudio Carmo, Paulo Francisco, João Silva,

Carlos Abraúl, Marcel Gonçalves, Raphael Peres e Nuno Vicente.

O clube Algarvio iniciou a competição no dia 10 de novembro do ano passado e registou números muito interessantes: 34 jogos; 26 vitórias; 2 empates; 6 derrotas e o 2º melhor ataque com 1001 golos marcados. De referir ainda o registo dos jogadores Carlos Abraúl e João Martins sendo os 2º e 5º melhores marcadores da 3ª Divisão Nacional, contando entre os dois com 478 golos marcados.