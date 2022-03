Andebol: Lagoa Académico Clube brilha no Torneio Santo António

O escalão de juvenis masculinos de andebol do Lagoa Académico Clube ficou em terceiro lugar no II Torneio Santo António Maria Claret, que decorreu entre os dias 25 e 28 de fevereiro no Colégio Internato dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia, anunciou a equipa.

Dois dos jogadores do clube de andebol, André Pratas e David Lourenço, foram ainda eleitos MVP nos jogos contra o GD CIC e o Futebol Clube do Porto.

David Lourenço foi ainda distinguido com o prémio de “Melhor Pivot” do torneio, com a equipa algarvia a ficar apurada para a fase seguinte.

Neste torneio participaram outras equipas como o Sport Lisboa Benfica, Futebol Clube do Porto, ABC, GD CIC e FC Gaia.