Anestesiologistas do Sotavento doam ecógrafo digital ao CHUA

A Associação de Anestesiologistas do Sotavento ofereceu um novo Ecógrafo Digital ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

A entrega do donativo decorreu no dia 1 de junho no Serviço de Anestesiologia, numa sessão onde estiveram presentes a Presidente da Associação de Anestesiologistas do Sotavento, Nídia Mulenas, o Diretor Clínico do CHUA, Horácio Guerreiro, e vários médicos do Serviço de Anestesiologia e do Bloco Operatório.

Mostrando-se muito grato pelo donativo, o Diretor Clínico indicou que “este equipamento vai reforçar o parque tecnológico do CHUA, contribuindo para apoiar o importante trabalho dos nossos profissionais e para a melhoria da prestação de cuidados de saúde aos utentes”.

PUB