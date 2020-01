Animais abandonados terão finalmente centro de recolha em Faro

O município de Faro aprovou esta segunda-feira por unanimidade a abertura de um concurso público para a construção do Centro de Recolha Oficial (CRO) animal de Faro.

Este equipamento vai ficar edificado numa área isolada, longe de aglomerados habitacionais,na zona do Medronhal, no Guilhim, e pretende colmatar uma lacuna que se faz sentir em Faro há dezenas de anos, albergando animais abandonados do concelho.

O projeto, com um valor de 1.24 milhões de euros e um prazo de execução de 455 dias, prevê uma capacidade máxima entre 163 e 173 animais, incluindo um núcleo destinado a animais para adoção, um núcleo para animais em quarentena, 16 celas coletivas para gatos e uma área de canil com 42 boxes coletivas.

A estrutura vai contar ainda com áreas de circulação exteriores e dois parques lúdicos para animais, além de zonas administrativas e de tratamento e medicina veterinária.

Em linha com o princípio orientador da autarquia de respeito e preservação do bem-estar e dignidade animal, o Município de Faro tem realizado campanhas de sensibilização contra o abandono, maus-tratos e cuidados com animais.

De acordo com o Presidente da Câmara Municipal, Rogério Bacalhau, esta é também a filosofia que vai presidir à gestão da nova infraestrutura, recordando que “em Faro já respeitávamos esses preceitos de humanização do tratamento dos animais bem antes da aprovação da legislação específica em vigor, o que vimos alcançando com a adoção de diversas medidas como a não-

aceitação de espetáculos circenses em espaço público com animais em cativeiro, a realização de projetos de captura, esterilização e devolução com excelentes resultados e, ainda, coorganizando e apoiando diversas iniciativas de sensibilização, em articulação com as associações do chamado

movimento animal”.