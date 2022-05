Animal Rescue Algarve termina missão na Ucrânia

Há mais de um mês atrás, a Animal Rescue Algarve (ARA), um abrigo de animais localizado no concelho de Loulé, recebeu uma quantidade substancial de pedidos de auxílio às situações extremas resultantes da invasão da Ucrânia por parte da Rússia.

Os pedidos chegaram de antigos voluntários internacionais da plataforma Workaway (especialmente por parte de cidadãos alemães e polacos) – uma base de dados internacional que galardoou a ARA pela excelência do seu trabalho.

Reconhecendo “o imenso amor e apoio” demonstrados por aqueles voluntários, a Associação comprometeu-se a enviar uma equipa para ajudar com as emergências de cariz humanitário ou animal, sentidas no terreno, quer em território polaco ou ucraniano. Como tal, quatro voluntárias (duas portuguesas e duas polacas) arrancaram de Loulé com uma carrinha cheia de donativos com a missão de ajudar quem mais precisava.

Entrar na Ucrânia

No que toca aos animais, existem cada vez mais relatos associados à extrema negligência e abusos que estão a acontecer dentro das fronteiras da Ucrânia. “Na fronteira com a Polónia existe um crescente número preocupante de animais não-acompanhados, encurralados por motivos burocráticos, onde ficam sem sair das suas jaulas, sem os mínimos cuidados de higiene e saúde”, revela a ARA.

Acrescendo à complexidade do problema, “existe um número muito limitado de pessoas permitidas a entrar na Ucrânia através da Polónia, ou seja, o local onde mais ajuda é necessária, é o mesmo local onde a ajuda não chega”, lamentam.

Incapazes de “assistir passivamente” aquele flagelo e em estreita colaboração com uma ONG local, voluntários da ARA tiveram a coragem de se aventurar rumo à Ucrânia, com o objetivo de regatar o maior número de animais possível.

Realojamentos

Mesmo com uma elevada quantidade de animais presos em condições “degradantes”, há animais que “continuam a passar a fronteira diariamente e os abrigos locais estão a ficar sobrelotados”, descrevem.

Além das centenas de cães e gatos realojados em solo polaco Polónia, a Animal Rescue Algarve também se responsabilizou pela “reunião de animais de estimação com os seus donos no Sul de França”, uma viajem que também serviu para “realojar duas mulheres, um homem e uma criança”, contam.

A Associação de Loulé também esteve envolvida em organizar, em parceria outras ONG’s, o transporte de gatos para um abrigo no Norte de Portugal, assim como na Florida (Estados Unidos da América).

Donativos

Durante uma crise que afetou milhares de pessoas e animais, a distribuição de artigos de primeira necessidade e outros donativos será sempre central a quaisquer esforços de resgate e voluntariado.

Com isso em mente, durante a sua missão de um mês, a ARA adquiriu e distribuiu medicamentos para pessoas e animais, produtos de higiene, arneses, caixas de transporte animal, comida e roupa.

Voluntariado

A ARA teve equipas de voluntários destacadas no centro de refugiados ‘Tesco’, assim como na ‘Galeria Krakowska’, onde voluntários foram necessários para organizar donativos, conduzir pessoas e providenciar apoio médico.

Na frente animal, a crise resultante da guerra levou “a uma necessidade extrema de espaços de resposta imediata”. Com isso em mente, a Fundação Pegasus adquiriu armazéns onde a equipa da ARA foi central em organizar donativos, assim como preparar áreas especificas para os animais que chegavam.

A ARA contribuiu ainda para a administração de medicamentos a animais debilitados, passeios e socialização de animais, transporte, aquisição e distribuição de donativos, acolhimento 24 horas por dia e o facilitamento de acolhimento temporário para animais pertencentes a refugiados ucranianos.

Sobre a ARA

A ARA é uma associação de caridade que tem como objetivo principal recolher, reabilitar e realojar cães e gatos. Esta instituição foi fundada em 2017 por um empresário inglês residente no Algarve que financiou o custo total do projeto e que também financia todos custos de funcionamento desde a sua criação. A administração da ARA é composta por doze indivíduos, todos eles são voluntários.