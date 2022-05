Aniversário da fundação de VRSA com concerto de Ana Bacalhau

As comemorações do 246.º aniversário da fundação de Vila Real de Santo António vão decorrer a 13 de maio, dia de feriado municipal, com várias iniciativas e um concerto de Ana Bacalhau na Praça Marquês de Pombal, pelas 21:30, anunciou a autarquia.

O Dia da Cidade tem início pelas 08:00, com a alvorada, seguido do habitual hastear das bandeiras com a participação da Banda Filarmónica da Associação Cultural de Vila Real de Santo António pelas 09:00 na Praça Marquês de Pombal.

Meia hora depois vai decorrer o ato de colocação da fotografia do ex-presidente Alfredo Graça, falecido recentemente, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.

Pelas 10:00 acontece a habitual sessão solene no Centro Cultural António Aleixo, à mesma hora em que têm início multiatividades desportivas e associativas na Praça Marquês de Pombal, até às 17:00.

Ao meio-dia será inaugurado o painel evocativo do Coronel Francisco Mascarenhas, o primeiro Governador de Vila Real de Santo António, na fachada norte do edifício da Câmara Municipal.

Já pelas 18:30 vai decorrer a iniciativa “Danças e Contradanças”, com a recriação das festividades da fundação de Vila Real de Santo António em vários locais da Praça Marquês de Pombral e da Avenida da República (Arquivo Histórico, escultura “Marquês de Pombal” e edifício da Alfândega).

Para encerrar as comemorações, a artista Ana Bacalhau, vocalista da banda Deolinda, sobe ao palco da Praça Marquês de Pombal para um concerto a solo, agendado para as 21:30.

Entre os dias 13 e 15 de maio decorre ainda o Congresso Hispano-Português com o tema “A Expansão Ibérica – A circum-navegação de Magalhães – El Cano”, no Centro Cultural Casa Grande em Ayamonte e no Centro Cultural António Aleixo em Vila Real de Santo António.