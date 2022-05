Aniversário de Manuel Cabanas celebrado com conferência em VRSA

O 120.º aniversário do mestre Manuel Cabanas vai ser comemorado no dia 21 de maio, sábado, a partir das 11:00 no Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes, em Vila Real de Santo António.

As celebrações têm início com uma sessão solene, seguida de um momento musical com o músico Filipe Santos, acompanhado da sua guitarra portuguesa.

Pelas 11:30 vão decorrer algumas intervenções da Liga dos Amigos do Mestre Manuel Cabanas e da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.

Cerca de 30 minutos depois está agendada a conferência “Manuel Cabanas: a inquietude e o resistente”, pelo jornalista e colaborador do JORNAL do ALGARVE, Neto Gomes.

O dia do 120.º aniversário de Manuel Cabanas termina pelas 13:00, com um almoço de confraternização.

Manuel Cabanas, natural de Vila Nova de Cacela, foi um xilogravador, defensor da democracia e resistente ao regime opressor do Estado Novo.

Foi condecorado pela Grã-Cruz da Ordem da Liberdade, no grau de Comendador, pelo antigo Presidente da República General Ramalho Eanes e agraciado em 1991 pelo antigo Presidente da República Mário Soares com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique.