ANJE/Algarve vai organizar programa b-learning de gestão de negócios

A ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários anunciou que vai organizar, através do seu Núcleo do Algarve, em Faro, o Master Digital Marketing & E-Business, um programa de formação avançado em formato b-learning (sessões presenciais e aulas on-line).

O programa reúne um conjunto de formadores com experiência na área da economia digital e é dirigida a profissionais que pretendam desenvolver competências digitais orientadas para a gestão de negócios.

O Master Digital Marketing & E-Business visa capacitar uma nova geração de profissionais (empresários, empreendedores, gestores, economistas, técnicos de comunicação e marketing, web designers e web developers, etc.) para o desenvolvimento de estratégias, projetos empresariais e ideias de negócio que tirem partido das potencialidades das plataformas e tecnologias digitais. Para isso, o programa de formação avançado da ANJE integra um projeto de Marketing Digital 360, desenvolvido de forma transversal em todos os módulos, que os formandos terão a oportunidade de aplicar nas suas empresas e negócios.

Para o Diretor da Área FOCO (Formação e Competências) da ANJE, Nuno Ricardo, “o Master Digital Marketing & E-Business é um programa inovador quer na sua metodologia formativa, quer no seu plano curricular. Na metodologia porque assume uma forte componente prática, com potencial aplicabilidade em empresas e negócios. No plano curricular porque integra disciplinas e temas na vanguarda do conhecimento da economia digital”. Por tudo isto, acrescenta, “esta formação é de extrema utilidade para quem pretenda ganhar competências digitais que lhe permitam ser mais eficiente na transição digital de empresas e negócios”.

O Master Digital Marketing & E-Business inicia-se a 19 de fevereiro e estende-se até 02 de junho de 2021, estando já abertas as inscrições. A formação tem duração de 98 horas, com sessões presenciais às sextas-feiras das 19:00 às 23:00 e aos sábados das 09:00 às 13:00, no Hotel Real Marina Olhão (Avenida 5 de Outubro – Olhão). As sessões online síncronas realizam-se às terças e quintas-feiras das 21:00 às 23:00.

O preço base deste programa é de 1.900 euros (1.650 euros para associados ANJE), mas quem se inscrever até 31 de dezembro usufruirá de um desconto de 10%.

