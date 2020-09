Anjos em trio elétrico no feriado municipal de Lagoa

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

As Festas em Honra de Nossa Senhora da Luz, em Lagoa, vão ser celebradas amanhã, 8 de setembro, com a atuação dos Anjos num trio elétrico, a partir das 21:00 no Largo do Auditório Carlos do Carmo, anunciou a autarquia.

As celebrações do feriado municipal de Lagoa começam às 17:00, com a imagem da Nossa Senhora da Luz a percorrer as ruas da cidade na viatura dos bombeiros voluntários, para que os cidadãos comemorem a data em segurança.

A partir das 18:00, um trio elétrico vai percorrer as freguesias do concelho, com passagem lenta nas freguesias de Estômbar, Mexilhoeira da Carregação, Calvário, Parchal, Ferragudo, Sesmarías, Poço Partido, Carvoeiro e Porches, culminando com o concerto dos Anjos.

Às 19:30, terá lugar a eucaristia solene de Nossa Senhora da Luz, na Igreja Matriz de Lagoa.

Todas as celebrações religiosas serão transmitidas em direto através do Facebook e cumprem todas as regras de segurança sanitária relacionadas com a pandemia de covid-19.