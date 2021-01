Ano novo – escola nova

OPINIÃO | CATARINA MARQUES

O 2.º período começou…



Entro na escola e fico surpreendida com novas caras que encontro, caras de novos auxiliares de ação educativa, contratados para dar resposta às múltiplas necessidades da escola.



Sigo caminho e deparo-me com um completo e renovado parque exterior, fico fascinada com tantos e bons equipamentos para uso dos alunos, não só de forma lúdica mas, também, pedagógica.



Entro no edifício e observo, com atenção, as obras de requalificação que ocorreram, portas e janelas novas, chão polido e limpo, luzes a funcionar.



Entro na sala de aula e a minha perplexidade é total, já temos aquecimento (para os dias frios) e ar condicionado (para os dias quentes), os computadores são novos, não demoram uma eternidade a ligar e o projetor multimédia é ótimo. Ena!! Chegaram mesas e cadeiras novas (ainda bem porque no outro dia o Zé espetou uma farpa de madeira nas pernas!). Os alunos têm tablets, livros digitais e apenas precisam de levar uns cadernos para fazer os seus registos. Assim podemos usar as TIC para melhorar as aprendizagens.



A coordenadora entra, deseja-me um ano novo feliz e anuncia que a partir daquele dia terei um colega novo para me ajudar com os alunos com mais dificuldades. Também sou informada que o meu horário foi reduzido de maneira a dar-me mais tempo para preparar materiais e cumprir outras tarefas como, por exemplo, iniciar a horta pedagógica com os alunos que ainda não tinha conseguido… por falta de tempo!



Mas as novidades do ano novo não ficaram por aqui…a escola vai ser reforçada com psicólogos e terapeutas que vão ajudar todos os alunos, especialmente os alunos com necessidades educativas que, por certo, melhorarão as aprendizagens e, consequentemente, a sua inclusão. Uma excelente medida que ajudará as famílias e os alunos a serem cidadãos com um futuro ativo e produtivo na sociedade.



Dei a minha aula e no intervalo fui à sala dos professores… deparei-me com um ambiente tranquilo e feliz, colegas motivados e cheios de vontade de continuar o seu trabalho. Até recebi três notícias boas… o João ficou efetivo ao fim de 3 anos de contratos de trabalho e a

Maria vai-se reformar com 36 anos de serviço. Para além disso, a filha da Maria (que também quis ser professora) teve colocação na escola da mãe e está radiante!



O dia seguiu e ao final da tarde fui convocada para uma reunião do Conselho Diretivo, onde todos juntos (professores, auxiliares, pais e alunos) vamos discutir a nossa escola e o que fazer com as verbas financeiras enviadas pelo Ministério da Educação para as nossas dinâmicas e projetos.



Cheguei a casa, brinquei com os meus filhos, li uma parte do meu livro preferido, namorei com o meu marido e fizemos o jantar.

Acordei no dia 4 de janeiro e fui trabalhar… afinal era um sonho… o 2.º período começou!

Catarina Marques

Educadora – Dirigente Sindical do Sindicato dos Professores Zona Sul

