Antigo presidente da RTA Hélder Martins é candidato a líder da AHETA

Hélder Martins, antigo presidente da RTA – Região de Turismo do Algarve, será candidato a presidente da direção da AHETA – Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, foi hoje anunciado por fonte ligada ao próprio.

O cargo é ainda ocupado por Elidérico Viegas, que se demitiu em março, em rutura com os restantes membros da direção.

O empresário, licenciado em Gestão Turística e proprietário do Hotel Rural Quinta do Marco, em Tavira, assume que a situação inédita de grande vulnerabilidade e imprevisibilidade em que o sector turístico se encontra, e em especial os empresários da hotelaria e restauração, o motivou a avançar com esta candidatura. As eleições estão marcadas para janeiro de 2022.

Em conjunto com um alargado número de associados e face aos enormes desafios que a hotelaria e os empreendimentos turísticos enfrentam hoje, Hélder Martins entendeu que este é o momento de a AHETA ambicionar mais no desenvolvimento do sector.

Preparar as empresas para o desafio pós-pandémico, nomeadamente o impacto do fim das moratórias e do lay-off, para a situação do Brexit e para a imprevisibilidade que afeta todo o sector são condições fundamentais para o candidato. E, nesse sentido, a AHETA pode e deve dar um relevante contributo.

Para Hélder Martins este é um desafio que encara com entusiasmo e dedicação pois “a experiência adquirida ao longo de uma vida dedicada ao turismo poderá ser um ativo importante para a AHETA. É de destacar que esta associação, uma das mais importantes do nosso país, volte a ter a relevância que já teve. É também fundamental que a AHETA seja um agente ativo no apoio aos seus associados, procurando estar próximo dos problemas e procurando soluções efetivas.”

Após anunciar a sua candidatura, o candidato irá auscultar os associados de forma a consolidar um programa de ação e uma equipa com o objetivo de dar resposta aos principais problemas que afetam os empresários da região.

Com uma carreira ligada ao turismo, de empresário na área da restauração a gestor de grupos hoteleiros (CS Hotéis e Quinta da Ombria), Hélder Martins tem dedicado os últimos anos da sua vida profissional à reabilitação com sucesso de uma unidade de turismo rural em Tavira. No seu percurso de vida passou ainda por diversos cargos públicos, nomeadamente na área do turismo. Foi presidente da RTA entre 2003 e 2007, presidente da Associação de Turismo do Algarve e foi ainda presidente da Associação Nacional de Regiões de Turismo. Antes passou pela Câmara Municipal de Loulé onde exerceu o cargo de vice-presidente.

