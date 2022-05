Antigo reitor da UAlg é o novo presidente da Orquestra Clássica do Sul

No dia 28 de abril, decorreu nas instalações da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), em Faro, a Assembleia Geral da Associação Musical do Algarve (AMA), na qual foram eleitos os seus órgãos sociais.

Nesse âmbito, tomou posse como novo presidente da AMA, associação que gere e administra a Orquestra Clássica do Sul, António Branco.

Nascido em Malange (Angola), a 16 de janeiro de 1961, António Branco foi ator e músico antes de se licenciar em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 1989. Dois anos depois, em 1991, começou a dar aulas na Universidade do Algarve (UAlg), onde se doutorou em Literatura, no ano de 1999, tendo obtido a agregação em Artes em 2012.

Durante esse seu percurso académico, ocupou vários cargos dirigentes na UAlg, nomeadamente, diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, diretor da Biblioteca e do Arquivo Central e coordenador do Centro de Investigação em Artes e Comunicação. António Branco foi reitor da Universidade do Algarve entre 2013 e 2017.