António Aleixo dá nome a rua em Quarteira

Integrado no âmbito das comemorações do 120.º aniversário do seu nascimento, a Câmara Municipal de Loulé vai dar o nome do poeta António Aleixo a uma rua de Quarteira. A cerimónia está marcada para o próximo dia 28 de junho, pelas 18 horas, com o descerramento da respetiva toponímica. A “Rua António Aleixo” fica localizada no empreendimento Vila Sol, lugar do Morgadinho, freguesia de Quarteira.

António Aleixo (V. R. Sto. António 1899 – Loulé 1949) é um dos poetas algarvios de maior relevo, e indiscutivelmente o maior poeta popular português, destacando-se pela ironia e pela crítica social sempre presente nos seus versos. Deixou-nos como legado uma obra poética singular no panorama literário português da primeira metade do século XX.

Esta artéria integra um conjunto de 29 novos topónimos, bem como a numeração de polícia respetiva de cada artéria, que foram recentemente aprovados para esta área, e que incluem outros notáveis poetas portugueses como o Nobel da Literatura José Saramago, Eugénio de Andrade, o altense Cândido Guerreiro ou o rei poeta Al-Mutamid.

A Câmara Municipal de Loulé tem considerado a Toponímia e a numeração de polícia como dois instrumentos fundamentais para a organização territorial e para a qualidade de vida dos cidadãos do Concelho, permitindo a orientação e comunicação entre pessoas e a chegada mais rápida dos meios de socorro. A Toponímia funciona igualmente como registo da história das localidades ao perpetuar nomes antigos utilizados e que se vão perdendo no tempo, evocando também factos locais, nacionais ou internacionais, bem como personalidades que se destacaram.

Rua Sir Bobby Robson

Entretanto, na passada quinta-feira, a Câmara Municipal de Loulé batizou com o nome de “Sir Bobby Robson” outra rua do mesmo empreendimento Vila Sol, em Quarteira.

Sir Bobby Robson (18 de fevereiro de 1933, em Sacriston, Inglaterra – 31 de julho de 2009) será para sempre sinónimo de uma longa carreira futebolística e de um inigualável legado de beneficência em Portugal e Inglaterra.

Representou a seleção de Inglaterra durante a sua carreira, participando nos Mundiais de 1958 e 1962, como jogador, e como técnico principal, em 1986 e 1990, ano em que a Inglaterra alcançou as semifinais do Campeonato do Mundo.

A sua carreira no futebol abrangeu um notável período de mais de 55 anos. Após uma temporada de enorme sucesso a gerir o Ipswich Town, em 1982, tornou-se treinador de Inglaterra durante 8 anos. Seguiu-se um período de cerca de 10 anos numa aventura europeia. Ao PSV Eindhoven da Holanda seguiu-se o Sporting, FC Porto, Barcelona e mais um ano no PSV Eindhoven antes de regressar a casa para treinar o clube do seu coração, o Newcastle United.

Em 2002, Sir Bobby Robson recebeu o Título de Cavaleiro Real na Lista de Honras do aniversário da Rainha e também recebeu o Prémio Presidente da UEFA por serviços prestados ao futebol.

Em 2007, foi distinguido como Personalidade do Ano pela BBC Sports.

Lutou durante 17 anos contra 5 cancros diferentes. Um ano antes do seu falecimento, juntamente com a sua esposa Lady Elsie, criou uma Fundação em prol da luta contra o cancro no Nordeste de Inglaterra, que tem permitido contribuir significativamente para a investigação científica do combate ao cancro, bem como para o tratamento do mesmo.

Em Portugal decidiu abraçar a causa do torneio de Golfe do Resort Vila Sol, tendo este evento já angariado, após 16 anos, mais de um milhão de euros a favor do Refúgio Aboim Ascensão, em Faro.