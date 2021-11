António Andrade é o novo presidente do PSD Olhão

O deputado municipal António Andrade é o novo líder da Comissão Política de Secção do PSD de Olhão, sucedendo no cargo a Luiz Trindade, que apresentou a demissão após as eleições autárquicas de 26 de setembro.

Candidato único às eleições internas que decorreram no último sábado, dia 20 de novembro, António Andrade foi eleito por maioria, com 84% dos votos.

Natural e residente em Olhão, filho de olhanenses, casado e pai de dois filhos, António Andrade, 42 anos, é empresário, formado em engenharia geográfica e pós-graduado em coordenação municipal de proteção civil. Militante do PSD desde 2004, foi eleito deputado à Assembleia Municipal de Olhão nas autárquicas 2021. Atualmente, é também presidente do Rotary Club de Olhão.

A acompanhá-lo para o mandato 2021-2023, António Andrade tem Cláudia Sofia Sousa e Soraia Cruz de Almeida, ambas como vice-presidentes, e Nélia Alfarrobinha e João Parra, nas funções de secretária e tesoureiro, respetivamente.

A lista eleita tem como vogais efetivos Vanda Rodrigues, Nuno Santos, Rafaela Soares, Paulo Carvalho, André Bexiga, Cláudia Nascimento e Bernardino Alves.

Para a Mesa da Assembleia de Secção foram eleitos Carlos Cabral (presidente), Elisabete Lopes (vice-presidente), Sílvia Andrade (secretária) e Manuel Carlos Sousa (suplente).

Agradecendo a todos os militantes que exerceram o seu direito de voto, o presidente eleito, António Andrade, reitera a sua vontade e disponibilidade para continuar com o processo de mudança em curso no PSD Olhão, iniciado pela anterior direção:

“Defendemos que é preciso fazer diferente. Acreditamos que esta secção concelhia precisa manter uma estrutura nuclear forte, estando aberta à participação ativa de novos elementos que desejem acrescentar valor ao trabalho desenvolvido, rumo a um objetivo comum: Um PSD Olhão forte, credível e vitorioso”, disse.

