António Cabral vence prémio literário João de Deus

António M. Pires Cabral foi o vencedor da edição deste ano do Prémio Nacional Literário João de Deus, na categoria de poesia, com a obra “Frentes de Fogo”, anunciou a Câmara Municipal de Silves.

PUB

O prémio será entregue a António Cabral numa cerimónia marcada para o dia 8 de março, o Dia Municipal de João de Deus, inserida nas comemorações do 192.º aniversário do nascimento daquela personalidade, pelas 17:00, no auditório Francisco Vargas Mogo em São Bartolomeu de Messines.

“O município de Silves congratula-se por este prémio, que contou com o apoio do Crédito Agrícola de São Bartolomeu de Messines e São Marcos da Serra, no valor pecuniário de 10.000 euros, ter sido atribuído a uma obra literária cuja qualidade e excelência são inquestionáveis”, refere a autarquia em comunicado.

Na opinião do júri, constituído pelos professores investigadores, escritores e críticos literários José António Gomes, Catherine Dumas e Violante Magalhães, a obra “traz uma voz consolidada, com registo poético próprio, crítica, simultaneamente auto irónica. Nestes poemas, ecoam de forma melancólica, mas não menos esperançosa, a sabedoria que vem “Da inútil idade” e a corajosa resistência ao “espírito do tempo” e ao pensamento dominante. Com exímio rigor na composição e na harmonia entre som e sentido, cruzam-se memória e escrita, vida e morte, o local e o universal”.