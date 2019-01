António Costa encerra convenção sobre a Europa em Tavira

O Partido Socialista vai promover a convenção regional sobre a Europa, no próximo domingo, 13 de janeiro, no Hotel Vila Galé de Tavira, a qual será encerrada pelo primeiro-ministro António Costa.

Os trabalhos arrancam pelas 10h30, com uma intervenção de Luis Graça (deputado à Assembleia da República e presidente do PS Algarve), seguindo-se um debate subordinado ao tema “33 anos de integração europeia: Algarve, emprego e inovação”, moderado por José Apolinário (ex-membro do Parlamento Europeu e atual secretário de Estado das Pescas), no qual participam António Branco (ex-reitor da Universidade do Algarve), Rui Roque (administrador da Nautiber), Filomena Rosa (presidente da IPSS Casa de Proteção à Rapariga), Humberto Teixeira (administrador do HT-Group) e Chitra Stern (proprietária do grupo Martinhal).

“Que Europa no futuro da sua Região” é a pergunta que é lançada aos participantes em cada uma das sete convenções regionais que arrancam este sábado, no Alentejo, e que culminará com uma convenção nacional no dia 16 de fevereiro, em Vila Nova de Gaia.

A sessão de encerramento desta reflexão sobre a nossa integração europeia, o impacto no desenvolvimento do Algarve e as consequências do Brexit para a região, será presidida por António Costa, secretário-geral do PS, que de seguida tomará parte no habitual almoço de ano novo em Tavira.