António Jorge Gonçalves apresenta livro com palestra e oficina em Loulé

O Palácio Gama Lobo, em Loulé, vai ser palco da apresentação do livro “Desenhar do Escuro”, de António Jorge Gonçalves, no dia 27 de outubro pelas 18:00, anunciou a autarquia.

O livro de António Jorge Gonçalves consiste numa “narrativa sem palavras” que foi construída a partir de desenhos a lápis branco sobre cadernos de cartolina preta, feitos entre 2020 e 2021.

Na obra é possível observar paisagens urbanas, clausuras domésticas, deambulações pela natureza e “de tudo um pouco” aquilo que o “artista foi anotando ao longo dos meses”, segundo o comunicado da autarquia de Loulé.

Além da apresentação da obra de António Gonçalves, irá decorrer uma palestra com imagens, “desafiando perspetivas sobre o papel da luz na história das artes visuais, no desenho, pintura, fotografia, cinema”, além de abordar “motivações e técnicas particulares utilizadas na feitura dos desenhos do livro”.

Para o final da sessão está ainda prevista uma oficina para a feitura de desenhos a branco sobre suporte preto.

A entrada é gratuita mas limitada aos lugares da sala, com uso obrigatório de máscara.

