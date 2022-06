António Lacerda Sales visitou o CHUA

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, esteve esta quinta-feira, dia 09, no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) para uma visita de trabalho, que culminou na inauguração do novo angiógrafo biplanar.

Trata-se de um equipamento de alta tecnologia, financiado pelo Programa Operacional do Algarve – CRESC Algarve 2020, e que vai dotar a região algarvia com uma nova valência no tratamento de doenças neurovasculares.

Lacerda Sales, na sua intervenção destaca a importância da instalação deste equipamento no Algarve que vai evitar a transferência de doentes para outras Unidades de Saúde.

A presidente do Conselho de Administração do CHUA, Ana Varges Gomes, referiu que com a aquisição deste angiógrafo biplanar, agora inaugurado, e que já está a funcionar em pleno, “demos um passo gigante na região, sendo agora possível tratar localmente os doentes que anteriormente tinham que ir, muitas das vezes de helicóptero, para Lisboa, representando assim um ganho, não só em termos clínicos, mas em qualidade de vida para estes doentes.”

Para além da inauguração deste equipamento, integrou o programa da visita, a apresentação do projeto da Procriação Medicamente Assistida, que “até ao final do ano estará em funcionamento no Algarve, representando assim uma valência importante para os casais algarvios” destaca Ana Varges Gomes.

Foi ainda assinalado o arranque da nova Consulta de Identidade e Diversidade de Género, “uma consulta de grande complexidade, pela multidisciplinaridade que exige, nas várias especialidades” referiu o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, destacando que este será o 3.º centro deste género a nível nacional.

A visita às obras da futura unidade de AVC e Cuidados intermédios integrou também o plano de trabalho, sendo que finalizadas permitirão a ampliação destas unidades e a maximização dos recursos.