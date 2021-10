António Miguel Pina toma posse como presidente da Câmara de Olhão

António Miguel Pina tomou posse, na quarta-feira, dia 13 de outubro, como presidente da Câmara Municipal de Olhão, numa cerimónia que decorreu no Auditório Municipal, anunciou a autarquia.

As eleições autárquicas do dia 26 de setembro levaram à vitória do Partido Socialista em Olhão, elegendo de novo António Miguel Pina como presidente do município, com maioria absoluta.

O novo executivo é agora composto por António Miguel Pina, Elsa Parreira, Ricardo Calé, João Evaristo e Catarina Poço do Partido Socialista e Álvaro Viegas e Daniel Santana da Coligação Olhão para Todos.

Relativamente à Assembleia Municipal, António Cabrita foi eleito presidente, além dos novos membros empossados Isilda Moreno, João Calabreta Martins, Hélder Carmo, Ana Cruz, Alberto Mestre, Rui Cardoso, Tatiana Queirós, Carla Cunha, João André e Raquel Faustino do Partido Socialista, Eduardo Sousa, Francisco Santos, Nélia Alfarrobinha, João Martins e António Andrade da coligação Olhão para Todos, António Moreira e Paulo Nunes do Chega, Florbela Gonçalves da Coligação Democrática, Marco Mattos do Bloco de Esquerda e Alexandre Pereira do PAN.

Foram também empossados os presidentes das Juntas de Freguesia do concelho, Rui Gabriel (PS) em Olhão, Paulo Salero (PS) em Pechão, Miguel Dimas (PS) em Quelfes e Manuel Sousa (Olhão para Todos) em Moncarapacho e Fuseta.

