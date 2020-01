António Pina, presidente da AMAL: “Não faz sentido levar o comboio até ao aeroporto!”

🔊 Ouvir Notícia



António Pina, 44 anos, presidente da Câmara de Olhão e líder da AMAL há poucos meses, vai contra a corrente dominante ao defender que o comboio deve evitar o aeroporto de Faro. Em entrevista ao JA enquanto presidente da associação dos municípios algarvios, Pina acredita que, face aos 2 milhões de passivo apresentados pela Algar, o melhor caminho é a compra da parte privada pelo Estado. E defende o calendário do Governo face ao Hospital Central, advoga a implementação da taxa turística na região e não compreende porque não se criam condições para trazer grandes cruzeiros até ao Algarve

JA – Temos um Governo descentralizador ou um Governo regionalizador?

AP – Temos um primeiro-ministro que acredita na regionalização e que tem uma estratégia de que o caminho se faz caminhando e que, por contraponto ao que foi o passado, e porque quer e acredita mesmo na Regionalização, acha que primeiro as pessoas e as instituições têm que se adaptar e perceber a importância da Regionalização. E nesse sentido tem uma estratégia de que esse caminho faz-se num primeiro passo com mais competências para a Região, uma outra organização da CCDR, para que a seguir o passo para a Regionalização seja já quase uma situação normal.

JA – Mas há aí um problema: é que aquilo que foi decidido por referendo, por referendo terá que ser decidido.

AP – Concordo com isso. O que foi decidido por referendo tem que voltar a sê-lo por referendo.

JA – E daí também esta hesitação do Poder. A Regionalização não é uma unanimidade nacional, divide os portugueses.

AP – Divide os portugueses, divide hoje menos os partidos. O PCP, o Bloco, o PS e grande parte do PSD são a favor da Regionalização. Mas a forma como os eleitores olham para a maior parte dos cargos políticos tem-se deteriorado tanto, por culpa dos próprios ocupantes desses cargos e da comunicação social, que cresce e vende jornais, revistas e minutos de televisão desvalorizando o exercício da política.

JA – Mas mesmo assim, estes passos não são demasiado tímidos? Já passou uma legislatura, está a começar outra e ainda não vai ser nesta.

AP – O António Costa é um político muito experiente e como acredita que este é um fim necessário não o quer matar, não quer jogar a criança com a água do banho. E está à espera de ter o terreno fértil para plantar essa semente.

JA – Mas no que respeita ao Algarve, o “não” à Regionalização foi um grande revés…

AP – Não diria que foi um revés. Porque não há na Constituição a hipótese de haver região-piloto. Significa é que as pessoas não acreditavam. É um sinal para todos, que temos que perceber e aceitar. E daí esses precalços que o António Costa tem. Se no território que é óbvio que é uma região, que é o Algarve, os cidadãos tiveram esse receio…

JA – Quanto ao Orçamento de Estado, o que é que as autarquias do Algarve têm a dizer relativamente aos endossos para os municípios?

AP – Os municípios vão ser reforçados com mais verbas do IVA, para compensar as novas competências que vamos ter. No caso concreto de Olhão, estarei disponível para receber o primeiro pacote. Quanto ao segundo e terceiro ainda estamos em negociação. Mas faz sentido, quanto às descentralizações que nos querem passar, serem os municípios a recebê-las. Mas há pontos que ainda não estão claros e não foram suficientemente definidos de forma justa para os municípios. É o caso da Educação, Saúde e Habitação Social.

JA – Genericamente, pode dizer-se que este orçamento é justo para os municípios algarvios?

AP – Eu acho que as câmaras não têm nenhum anseio diferente do que temos hoje no orçamento. Até porque o orçamento de Estado não é a grande componente dos orçamentos municipais da maioria das câmaras do Algarve, sobretudo do litoral. Gostaríamos de ver alguns outros tipos de investimento no Algarve neste orçamento. Estruturais.

JA – Por exemplo? A primeira (verdadeira) pedra de um hospital central…?

AP – Não diria que estava à espera de ver essa pedra neste orçamento. Mas espero ver no próximo!

JA – Porque não neste?

AP – Porque esse compromisso foi há dois meses atrás. Não havia condições para comprometer já neste orçamento o hospital central. Porque se tivesse era apenas mais uma primeira pedra.

JA – Mas este é o grande orçamento da saúde!

AP – Mas se aparecesse um valor orçamentado para o hospital central era só mais uma primeira pedra, porque era falso. Porque até se redefinir qual é o projeto que se faz e lançar esse concurso só vai ter definição em 2021 ou 2022. Nunca teria execução este ano. Mas no próximo já gostaria que aparecesse. Pode aparecer lá a rubrica, mas é para inglês ver.

JA – Mas a verdade é que avançaram hospitais em vários pontos do País e o Algarve ficou para trás.

AP – Mas foram preparados, foram a concurso. Vão ter que fazer despesa. Este ano é que espero que se trate dessa situação.

JA – Mas anda-se a falar disso há muitos anos…

AP – Anda-se a falar mas não se concretizou.

JA – Mas isso é um defeito do Governo, não é?

AP – É um defeito do último Governo do PS e do Governo do PSD/CDS. O último Governo do PS foi arrumar a casa, não estávamos à espera que mandasse construir hospitais.

JA – Mas mandou construir meia-dúzia!

AP – Nessa parte, sim. Era expectável que estivesse incluído nessa lista de cinco. Sem dúvida.

JA – Continua a ser a região dos 3 por cento…

AP – Mas a região já vale cinco ou seis. Do ponto de vista do PIB, não da população.

JA – Mas para o hospital o que conta é a população. E a população móvel, os turistas nacionais e estrangeiros, têm uma predominância aqui como não têm em mais nenhuma região do País…

AP – Mas esse é o problema do Algarve. É exatamente por isso que o Algarve tem que ser uma Região.

JA – Falemos ainda de orçamentação. Só um município [VRSA] é que instituiu a taxa turística. Já que falamos de orçamentos, que importância poderia ter essa taxa?

AP – No caso de Olhão, pouca.

JA – Mas nos casos de Albufeira, Portimão, Lagos…

AP – Aí tem um significado maior. Tenho alguma dificuldade em perceber esta reação tão alérgica do setor do trade em relação à taxa turística. Com certeza que todos resistem a pagar, são as resistências naturais de quem sente que vai ter ali mais uma “taxita”…

João Prudêncio

