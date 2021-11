António Zambujo vai deixar Olhão “Do Avesso”

António Zambujo atua no próximo sábado, 4 de dezembro, às 21:30, no palco do Auditório Municipal de Olhão, num espetáculo que dá a conhecer o seu oitavo álbum: “Do Avesso”. O artistas estará acompanhado por seis músicos.

“Do Avesso” é o oitavo álbum de António Zambujo que, à semelhança dos seus discos anteriores, foi apresentado em palcos do mundo inteiro, e que agora chega a Olhão. O músico apresenta-se no Auditório Municipal ao lado de Bernardo Couto (guitarra portuguesa), Diogo Costa (contrabaixo), João Moreira (trompetes), José Conde (clarinetes), Luís Figueiredo (piano) e Nuno Rafael (guitarras e percussão), numa noite em que também não faltarão temas mais antigos e conhecidos do público.

Zambujo, com este trabalho, voltou a reinventar-se e alargou as fronteiras da sua linguagem musical, recorrendo à participação da Orquestra Sinfonietta de Lisboa e ao contributo de três dos mais talentosos músicos e produtores nacionais: Filipe Melo, Nuno Rafael e João Moreira (estes dois últimos também o acompanham nesta noite em Olhão).

Este espetáculo, que conta com os sete músicos em palco, convida o público a celebrar as canções deste “Do Avesso”, bem como a conhecer novos arranjos dos temas que já se tornaram clássicos na carreira do artista.

Neste espetáculo, haverá ainda tempo para a apresentação de algumas canções do trabalho discográfico editado em abril deste ano – Voz e Violão, inspirado no álbum de João Gilberto, de 1999.

De acordo com as orientações da DGS, no interior do Auditório é obrigatório o uso de máscara e a desinfeção das mãos. Entre as medidas de controlo da pandemia de covid-19 que entram em vigor no dia 1 de dezembro, conta-se também a apresentação obrigatória de certificado digital.

