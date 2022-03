Anunciados novos oradores do Algarve Tech Hub Summit

Elisa Ferreira, Pedro Cabrita Reis, Beau McCellan, Tim Vieira e Dimitrios Buhalis juntam-se aos nomes já confirmados no Algarve Tech Hub Summit, que se realiza de 28 de março a 03 de abril, em Faro e Loulé.

Há mais nomes confirmados na programação do Algarve Tech Hub Summit (ATHS). A Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, o especialista em Turismo Dimitrios Buhalis, atualmente professor convidado do Instituto Politécnico de Hong Kong, o artista plástico Pedro Cabrita Reis que, depois de inaugurar a obra Três Garças, no Museu do Louvre, em Paris, faz uma curta paragem no Algarve antes de seguir para a Bienal de Veneza, o artista e designer, conhecido pelas suas instalações de luz, Beau McCellan (Bybeau Creative Studio) e o empresário e investidor Tim Vieira, CEO da BraveGeneration.

Entre 28 de março e 03 de abril, em diferentes palcos, em Faro e Loulé, o Algarve Tech Hub Summit junta diversas personalidades para discutir e pensar o papel da inovação e da tecnologia na região, com enfoque no turismo, na sustentabilidade, no empreendedorismo, no lifestyle e na cultura.

Entre os oradores estão também confirmados Alessandra Priante, diretora para a Europa da Organização Mundial de Turismo (OMT), Claudio Calveri, estratega digital de figuras públicas e instituições, o produtor cultural Pablo Berástegui, coordenador do centro de criação contemporânea Matadero, em Madrid, e que integra a equipa responsável pela reabilitação da antiga Fábrica da Cerveja, em Faro, o artista brasileiro Emanuel Pimenta, que colaborou, entre outros, com o compositor americano John Cage, o coreógrafo Merce Cunningham ou o filósofo suíço René Berger, com quem dirigiu os primeiros festivais de videoarte e de arte eletrónica do mundo e o chef algarvio, com uma carreira internacional e inúmeros prémios no currículo, Leonel Pereira, que dirige o Checkin, em Faro, reconhecido com um Big Gourmand, pelo Guia Michelin.

Outros nomes já confirmados foram André Marquet (Productized), Edouard Rollet (Alter Eco e Quinta Bohemia), Joana Glória (Lagos Digital Nomads), Luís Araújo (Turismo de Portugal), Marco Peerboom (Decred), Nelson Luciano (Google Cloud Portugal), Ramin e Firuza Sultanov (Floovly e EMPWRD) e Stewart Noakes (Canopy Lx).

O evento envolve 12 entidades regionais, 10 países e mais de 50 oradores de várias áreas da inovação e tecnologia, tais como Turismo, Mar, Saúde, Energia, Digital e Cultura.

O Algarve Tech Hub Summit pretende promover a inovação, a tecnologia, o tecido empresarial do sul do país e posicionar a região como o melhor destino de lifestyle da Europa.

Em formato presencial e online, o evento é gratuito, aberto ao público, mediante inscrição no site algarvesummit.com.