Ao correr da pena: A carta fora do baralho

OPINIÃO | FERNANDO PINTO

Com o avançar desta guerra fratricida, vamos sabendo coisas que têm estado no segredo dos deuses, que é como quem diz, no segredo de alguns (poucos) mortais. Soubemos agora que, aquando da implosão da União Soviética alguns acordos tiveram lugar, estabelecendo que partes desse mundo se manteriam do lado russo e que outras partes poderiam passar para o lado ocidental. A partição seguiria um pouco a que até então existia na divisão entre os dois blocos, e que tinha sido definida em 1945 em Yalta (ironicamente, na Península da Crimeia) entre os beligerantes ganhadores da Segunda Guerra Mundial. Recordemos a propósito que Portugal, após o derrube do fascismo, quis ensaiar um caminho para o socialismo e, mesmo que essa nossa “via original para o socialismo” tivesse sido autónoma, como então se desejava, a verdade é que estávamos do outro lado da linha acordada em Yalta.

Assim, e qualquer que fosse essa “via”, tal significaria que Portugal passaria a ser “uma carta fora do baralho”, o que iria contra o Acordo firmado por Stalin, Churchill e Roosevelt. Mas a revolução que por cá se viveu implicava o destino de outros territórios não europeus, que não tinham sido negociados em Yalta: toda a África tinha ficado fora dessa partilha e Angola e Moçambique, cujas fronteiras tinham ficado já definidas em 1884/5 em Berlim (em acordo entre as potências europeias e coloniais), eram nacos apetecíveis, num Mundo já então a caminhar para a multipolaridade (desde a Conferência dos Não Alinhados à China Popular). Assim, a partição das colónias africanas de Portugal foi tratada separadamente pelas potências interessadas, como depois se viu. Por cá, e até à independência de Angola a 11 de Novembro de 1975, só politicamente foram feitos esforços para alterar o rumo dos acontecimentos mas, logo que possível, haveria que (re)colocar Portugal na área que lhe tinha sido destinada. E foi assim que, dando-se esta última independência a 11 de Novembro, 14 dias depois Portugal pôde militarmente ser remetido à parte do tabuleiro a que inexoravelmente pertencia! Poderão dizer-me que não foi nada assim, mas a verdade é que neste xadrez mundial, há poucas coincidências ou, utilizando uma expressão mais irónica, “Yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay!”



É assim que vejo agora a reacção do Mundo à investida russa na Ucrânia! Longe de mim pretender justificar ou sequer tornar admissível esta horrorosa, sangrenta e abjecta guerra a que directa e diariamente assistimos, mas a reacção “do lado de cá” tem sido sobretudo de não interferência directa. Apoios maciços e boicotes vigorosos sim, mas sempre “de fora”. “Isto é lá uma coisa entre eles!” Só o Presidente da Ucrânia tem apelado ao “lado de cá” com todas as forças que tem mas, se eu estou certo, pouco mais obterá que o eventual engrossar dos apoios e da solidariedade do Mundo a que ele gostaria de pertencer. O risco a correr seria na verdade muito grande e, além do mais, há novos dados neste xadrez actual: o Mundo já não é bipolar como era em 1945, e países como a China Popular (então acabada de sair da Grande Marcha) e a Índia (então parte integrante do Império Britânico), para citar apenas os principais, são hoje importantes e respeitadas referências.

O eixo de poderes já não se centra na Europa, nem de Moscovo a Nova Iorque. Nem sequer se resume ao Hemisfério Norte. Hoje, o Japão, a China Popular, a Índia, o Brasil ou a Indonésia, por exemplo, contam e muito, e por isso haverá que ter em consideração quais são os seus interesses e os seus posicionamentos. Tenho, contudo, para mim, que a autodeterminação e liberdade dos povos é algo de sagrado e de absolutamente inalienável da própria espécie humana e por isso creio que, no fim, o povo ucraniano vencerá.

Se repararmos no Mundo, vemos que muitos povos reduzidos à escravatura ou tão só a diminuições drásticas da sua liberdade (por motivos étnicos ou outros menos claros e visíveis), têm vindo a assumir a sua própria identidade, as suas próprias características nacionais, numa palavra, a sua própria cultura. Estão neste caso muitos povos como os afegãos que, embora não se conseguindo organizar como estado neste novo e complexo mundo moderno, lograram bater, um após outro, os dois maiores exércitos do Mundo, o russo e o americano, provando que a força da identidade cultural move montanhas! Será esse o caso de muitos outros povos, dos Inuit do Canadá aos Aborígenes da Austrália, dos Rohingyas de Mianmar aos Yanomami do Brasil, dos Tibetanos na sua relação com a China aos Cheyenne dos Estado Unidos, dos Berberes do Sahara Ocidental de Marrocos aos Ucranianos na sua luta contra a Rússia, embora a estrada ainda possa ser bem longa e penosa. Creio que só a luta dos povos poderá deitar para o lixo da História a lógica obsoleta dos impérios (produto do século XIX), dos blocos (produto já do século XX) e das áreas de influência (produto da Guerra Fria), que é sempre uma luta pelo domínio dos mais fracos. Em resumo, creio que só a luta dos povos poderá travar as decisões tomadas nas suas costas e à revelia dos seus próprios interesses (Berlim, Yalta, e todos os outros acordos de que nem sabemos a existência)!

São os poderosos como Putin que provocam as guerras mas são os povos que as combatem, sendo por isso eles as principais vítimas. Creio que nem o povo russo, nem o povo ucraniano, há muitos anos em paz e com fortes ligações entre si, desejam esta guerra. No entanto, são eles que estão a morrer em nome de alegadas, mas nunca provadas, agressões aos separatistas. Alguém lucrará com este supremo sacrifício, mas esse alguém não se encontra, seguramente, entre os que combatem. Qualquer povo, como um todo, só decide lutar em nome da sua autonomia e da sua liberdade, isto é, em seu próprio nome. E aí, só pode vencer ou ser vencido pela morte! É essa a luta altamente motivadora a que assistimos por parte dos ucranianos.

Do outro lado, um exército regular e estrangeiro, sem qualquer motivação individual, às ordens dos desígnios, por vezes insondáveis, de quem os comanda. Creio ser este o século destas novas realidades e destas novas lutas, produto de uma consciência que nunca foi tão global, tão diversa, nem tão pouco dependente do poder político. Putin é tão só um representante da velha realidade de blocos que fez nascer a NATO e o Pacto de Varsóvia, provocando agora o tocar a rebate da primeira. Putin é o declarado autor de uma sanguinária e algo tresloucada aventura, qual carta fora de um baralho já obsoleto.

Fernando Pinto