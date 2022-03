Ao correr da pena: A Ucrânia na rota do Czar

OPINIÃO | FERNANDO PINTO

Pouco sei sobre a Ucrânia. Na verdade, acho que sabemos pouco sobre este enorme país centro-europeu, o maior do continente (mesmo maior que a França com todas as suas possessões ultramarinas), que até 1991 estava integrado na União Soviética (URSS). Ainda durante a vigência da URSS, em 1986, fomos assolados por uma nuvem radioactiva provinda da explosão da Central Nuclear de Chernobyl na Ucrânia, a escassa centena de quilómetros de Kiev mas, mesmo então, a imagem colava-se à União Soviética e Chernobyl ficava “algures lá dentro”.

Só depois da extinção e sequente desmembramento da União Soviética, em 1991, é que os países dela saídos passaram a ter alguma individualidade.

Mesmo assim, esse conhecimento nacional era limitado e muito relacionado com os emigrantes que por cá nos chegavam. Havia essencialmente romenos, ucranianos e moldavos, mas também de outros “novos” países. E digo novos entre aspas porque todos ou quase todos eles tinham longas histórias antes da sua integração na URSS. Pouco sabíamos sobre esses países e só quando topávamos com alguém lá nascido nos eventualmente interessávamos pela sua História. Tal coisa, contudo, nunca me aconteceu relativamente à Ucrânia, pelo que fui surpreendido por uma frase de Putin numa prelecção prévia à invasão, ao afirmar que a Ucrânia tinha sido uma invenção dos bolcheviques, dado que anteriormente nem sequer existia.

Claro que tal prelecção se destinava a justificar e minimizar a invasão eminente, mas imaginei que tivesse algum fundo de verdade. Lá fui para os meus catrapázios e para a minha net e… tem! Na verdade, tal como a Suécia e a Finlândia (mas sobretudo a Finlândia), a Ucrânia está localizada numa “zona de passagem” dos poderosos exércitos czaristas nas suas “campanhas de pacificação” e portanto, sempre esteve sujeita a invasões (ou “passagens”) sucessivas. Tal facto nunca permitiu aos residentes locais tomarem controle total do seu próprio território.

A Finlândia, por exemplo, embora sendo uma região de assentamento humano muito antiga, é um país bastante recente, precisamente por isso: quer a Suécia, quer sobretudo a Rússia, eram ancestrais senhoras do território finlandês sempre que dele precisavam: de tal forma que a Fortaleza da Ilha de Suomenlinna, a principal construção patrimonial da Finlândia, tem os seus canhões virados contra terra e não contra o mar: quem controlava a fortaleza, controlava os finlandeses e a Finlândia! Sente-se nos finlandeses, justificadamente, esse medo ancestral da Rússia.

Também por isso não será inocente a ameaça de Putin, assim agitando velhos fantasmas, de retaliar contra a Suécia e a Finlândia se estas apoiarem a Ucrânia de forma que lhe desagrade. No caso destes três países, percebe-se a falta de respeito Putin nutre por eles, dando-se até ao luxo de dizer que a Ucrânia é uma invenção recente, sabendo ele ser esta uma leitura truncada da História! Na verdade, a Ucrânia não é nenhuma invenção bolchevique e é, até, mais antiga que a própria Rússia! Esta herdou o seu nome da bem mais antiga “Rússia de Kiev”, pois era assim que antes se chamava a Ucrânia!

Essa “Rússia” estendeu-se ao norte (até à então Moscóvia) e deixou de ser “de Kiev”, passando a ser simplesmente Rússia (e mais tarde, Federação Russa)! Não sei se este detalhe histórico, que evidencia a anterior preponderância da Ucrânia sobre a Rússia perturbará o já aparentemente perturbado Vladimir Putin, mas a verdade é que a História não está do seu lado. O antigo funcionário do KGB e do Partido Comunista da União Soviética e actual senhor do Kremlin, com o seu imenso ego, pretende retomar a imperial imagem czarista e assim vingar o que pensa ser (e de alguma forma terá razão) algum menosprezo a que a Europa e os Estados Unidos sujeitaram a Rússia, em particular após a queda do regime soviético. É por isso admissível que, se for bem sucedido, Putin não pare nos limites da Ucrânia.

Só que os tempos mudaram e ele parece não ter dado ainda conta: mais que um forte e bem organizado exército e um controle férreo da população russa, ele precisaria de um apoio popular que claramente não tem nem terá! Na prática, só o apoiam os fantoches que ele promove, como o presidente da Bielorussia ou os designados presidentes das pouco reconhecidas Repúblicas de Donetsk e de Luhansk e, mesmo estes, veremos a que preço.

As manifestações contra a invasão da Ucrânia sucedem-se por todo o Mundo, promovidas pelos nacionais desses países, mas também por ucranianos e até por russos! Mesmo na própria Rússia, mau grado a forte repressão, tem havido manifestações de repúdio pela invasão da Ucrânia com feridos e centenas de presos. Só na Ucrânia não tem havido manifestações: a população está muito mais ocupada em se proteger, em se armar, em resistir e partir, se necessário, para a guerrilha! E a guerrilha, é dos livros, não pode ser derrotada, porque ela é o próprio povo em armas! Putin já o deveria saber, depois dos fiascos da então poderosa URSS no Afeganistão e, anteriormente, dos EUA no Vietname.

Acresce a isto que situações como a presente, de contestação generalizada centrada nele próprio (embora apoiado numa aparentemente coesa clique governamental), tem os dias contados. Podem ser mais ou menos dias mas, como dizia Monteiro Lobato:



“Tudo tem um fim! Até as coisas más!”

Fernando Pinto

Arquiteto