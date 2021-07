Ao correr da pena: Este complexo mundo do lazer, do ócio, da preguiça…

OPINIÃO | FERNANDO PINTO

Chegando a esta época do ano, milhões de cidadãos à volta do Mundo (sobretudo no Hemisfério Norte, o mais populoso) aspiram a uns dias de férias! A dias de preguiça e retemperamento do esforço despendido ao longo do último ano. Todos temos direito à preguiça, ao ócio e ao lazer.

Decidi ir ver que palavras são estas e qual o seu significado etimológico, ou seja, de que palavras e ideias derivam. Todas querem dizer o mesmo, isto é (utilizando ainda outra palavra similar), querem dizer “vagar”! Vagar está associado a “vago”, “vacante”, “vazio”, que se opõe a pressa, associado a “pressionar”, “premir”, “apertar”; algo que se relaciona com tensão, com esforço, com trabalho. Valerá a pena dizer que trabalho provém de tripalium, literalmente “aparelho de tortura composto de três paus”.

Desde a sua origem, portanto, as palavras trabalho e tortura estão umbilicalmente ligadas. Ocorre-me aqui, não por acaso, a sinistra frase “Arbeit macht frei” (O trabalho liberta) inscrita no portão do Campo de Auschwitz e de todos os campos de concentração nazis, e que se tornou simbólica do holocausto. Será de nos perguntarmos por que razão foi a palavra trabalho e não a palavra labor a que prevaleceu nas línguas latinas, mas essas ilações serão de cada um.

O evoluir da Humanidade neste Mundo deve-se essencialmente à tentativa de eliminação ou pelo menos de diminuição da tal “tortura”; por outras palavras, à procura da preguiça, do dolce far niente! É na verdade a célebre Lei do Menor Esforço que tem feito evoluir a Humanidade! É nela que radicam todas as grandes descobertas, desde o arco que multiplicava o alcance da zagaia permitindo caçar com menos esforço, ao computador que nos mete todo o conhecimento humano debaixo dos dedos.

Pelo meio, ficam todas as engrenagens que multiplicavam o esforço humano e todas as máquinas que o substituíam. O trabalho é, portanto, todo o esforço que a Humanidade não conseguiu eliminar. O trabalho deveria ser por isso ancilar à nossa vida, e não o seu fulcro. O longo percurso da substituição do esforço do ser humano pelo trabalho da máquina deveria colocar-nos hoje numa sociedade muito mais de lazer que de trabalho, mas não é o que acontece!

O que se vê é que quem trabalha o faz cada vez mais horas, ao mesmo tempo que crescem o desemprego e as grandes movimentações de populações de zonas “deprimidas” do Mundo para os centros de melhor emprego e poder -Europa e Estados Unidos. É o que vemos diariamente quer no Mediterrâneo, quer na fronteira méxico-norte-americana, para além de todas as migrações internas que vão esvaziando os campos.

O Mundo está, pois, desequilibrado. O saber rentável, a capacidade de decisão e a capacidade financeira estão concentrados em meia dúzia de países (não por acaso) e todos os outros são meros produtores de matérias-primas e trabalho físico, este cada vez mais desvalorizado porque facilmente substituível por máquinas ou por outros trabalhadores, cada vez mais disponíveis! Que o trabalho não dá saúde, já todos o sabemos, mas que haja só uma mão cheia de gente que tenha direito ao ócio, é imoral.

Com o tempo de trabalho que já hoje foi absorvido pelas máquinas, todos deveríamos ter mais tempo de ócio, de lazer. É disso que todos precisamos e será isso a que todos, cada vez mais, teremos de ter direito.

Haverá que reequilibrar o Mundo, porque ele não aguentará a manutenção de fluxos como os que se têm vinda a gerar nos últimos decénios. E reequilibrar o Mundo significa redistribuir a capacidade de produção equitativamente em função do volume da população, para que todos possam (ao menos) poder ter acesso ao equivalente do que produzem, conseguindo assim viver nos seus lugares de nascimento se assim o entenderem, e ainda reduzir a pegada ecológica pela diminuição da necessidade de transporte das mercadorias.

Haverá por isso que nivelar a escolaridade (ou, melhor dizendo, o conhecimento) por todo o planeta. Todos teremos a lucrar com isso: se duas cabeças pensam melhor que uma, mais uns milhões cujo pensamento passará a contar seguramente impulsionarão este Mundo para níveis de desenvolvimento e formas de relacionamento que nunca antes se viram.

O Mundo multipolar em que hoje vivemos é já, de alguma forma, melhor que o Mundo bipolar em que nasci, corria o princípio da Guerra Fria. Há por isso que escolarizar o Mundo! Cabe aqui dizer que a palavra escola provém da palavra latina de origem grega “schola”, com o sentido de ócio, de tempo livre, de estudo. A escola é por isso o lugar geométrico do tempo livre (ou do ócio) e do estudo. Entende-se assim que negócio, literalmente, a negação do ócio, seja na essência contraditória com a noção de escola! Pois se a escola é o lugar do estudo e do saber enquanto elementos do ócio, ela não deverá ser, por isso, um negócio ou seja, a própria antítese desse ócio a que todos temos direito.



Longe vão os tempos em que se afirmava que se estava neste Mundo para sofrer e assim ganhar o Céu. Todos temos direito a ter lazer ainda e a ser felizes, ainda neste Mundo. Se houver outro e o que lá se passará, nada deverá a ter que ver com o que de bom ou de mau se passa neste! Como já há quase 150 anos (em 1880) escrevia Paul Lafarge, temos direito à preguiça!



Por isso, e enquanto não temos os tempos de ócio a que temos direito, aproveite bem as férias, que são demasiado curtas!

Fernando Pinto

