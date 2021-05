Ao correr da pena: Há só uma Terra, ou haverá mais?

OPINIÃO | FERNANDO PINTO

Aqui há dias recebi (obrigado, Isabel Moreira) uma palestra do filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella (bem divertido, por sinal), em que ele falava da insignificância de cada um de nós. Dizia que as novas teorias sobre o Universo apontam para a existência não de um, mas de vários universos, o que tornaria o lugar onde vivemos num multiverso. Se já um universo tem o tamanho inimaginável que tem, imagine-se se forem mais!

O universo que nos alberga, aparentemente de forma cilíndrica, nasceu há 15 mil milhões de anos (no celebrado Big Bang) e ainda se encontra em expansão! É constituído por 200 mil milhões de galáxias, uma das quais, aparentemente na base do tal cilindro, é a Via Láctea onde moramos. Esta Via Láctea é uma galáxia pequena pois conta só cerca de 100 mil milhões de estrelas. Uma delas é o nosso Sol, uma estrelinha de 5.ª grandeza! À volta deste pequeno Sol gravitam oito planetas (eram nove, mas Plutão foi despromovido), entre os quais a nossa Terra, que é o terceiro da sequência e o maiorzinho dos cinco mais minúsculos. Vale a pena dizer que o nosso Sol constitui 99,85% do total da massa de todo o Sistema Solar, sendo os outros 0,15% distribuídos pelos tais oito planetas mais asteróides, cometas e poeira cósmica.

Neste pequeno Planeta Terra, estão classificadas 3 milhões de espécies vivas, embora se creia que este número deva corresponder a cerca de 10% de todas as espécies existentes. Destes três milhões, a espécie humana é só uma delas e conta com pouco mais de 7 874 milhões de indivíduos. Você é um deles, eu sou outro! Eis a verdadeira dimensão de cada um de nós, de que falava Cortella! Embora seja mais que previsível haver muitos mais planetas onde exista vida, este é o único que poderemos habitar!

Agora, há quem queira ir visitar Marte (e lá viver?) mas esse pequeno planeta, a apenas alguns minutos-luz de cá (mesmo aqui ao pé), até ver, é pouco hospitaleiro. E quanto a Sistema Solar, tanto quanto sabemos, mais nenhum nos poderá receber. Fora do Sistema Solar, o sistema mais próximo é o Sistema Proxima Centauria, a só 4,25 anos-luz de cá! Na prática, isto quer dizer que se pudéssemos viajar à velocidade da Luz (o que Einstein provou impossível), demoraríamos 4,25 anos a chegar lá! À velocidade da Terra em torno do Sol (30 Km/s), seria uma viagem para cerca de 42 500 anos! Esta distância (embora diminuta para a dimensão do cosmos), torna obviamente impossível visitar ou sequer lá mandar um satélite artificial em tempo útil! Por outras palavras, todos os outros sistemas solares estão demasiado distante para que lhe cheguemos no tempo de uma vida, ou duas ou mesmo quinhentas vidas! E o (nosso) Universo continua a expandir-se, tal como os supostos outros! Em suma, é neste planeta que temos que irremediavelmente que ter o prazer de viver. Para isso, teremos de o cuidar.

2. Se alguém vir um pai ou um avô a tirar a comida da boca de um filho ou de um neto para ele próprio comer, não faço ideia do que lhe dirá! Acho até que nem será preciso que haja qualquer ligação familiar entre os adultos que tirassem comida e as crianças a quem ela fosse tirada, para que o acto fosse fortemente criticado. Não sei mesmo se, quem assistisse, não tentaria recorrer aos tribunais, ou pelo menos à polícia. E provavelmente conseguiria o seu intento! E fá-lo-ia com a aprovação e o aplauso de toda a sociedade. Até aqui, parece-me, nada de surpreendente!

Qualquer pessoa entende que as gerações futuras têm direitos e em particular o direito à vida, até porque não pediram a ninguém para nascer! No entanto, é precisamente tirar-lhes o pão da boca, o que as gerações agora no poder, os tais pais e os tais avós, estão a fazer!

Isto, para não falar já da carga de poluição que rapidamente está a mudar as condições climáticas tal como as conhecemos, e a tornar a água que bebemos e o ar que respiramos de bem pior qualidade do que alguma vez a Humanidade já bebeu ou respirou (e connosco, todos os seres vivos dessas reconhecidas três milhões de espécies). No ano passado, pelo mês de Julho (não posso precisar quando), recordo-me ter-se celebrado o momento a partir do qual se começou a gastar aquilo que o Planeta Terra não poderia refazer em tempo útil ou seja, aquilo que já não é sustentável. E digo celebrar porque, graças à pandemia e à consequente diminuição do consumo, tinha-se conseguido recuar esse momento para uns dias mais tarde que em 2019. Nada que tenha sido muito relevante, mas ainda assim, uma esperança…

Actualmente, esgotamos em cerca de meio ano aquilo que deveríamos usar/gastar/utilizar no mínimo ao longo de todo o ano. Cria-se assim um défice de meio ano por cada ano que passa, sem alterarmos o nosso modus vivendi, isto é, todos os nossos hábitos. Repete-se à exaustão que teremos de moderar o consumo de bens, mas nada de substancial acontece! Estamos a gastar o Planeta Terra muito para além do seu próprio equilíbrio, das suas próprias possibilidades!

3. Há outros mundos? Há! Haverá por lá recursos? Decerto! No entanto, será neste grão de pó chamado Terra, deste pequeno Sistema Solar, que se encontra na ponta de uma galáxia a que chamamos Via Láctea, localizada na base do nosso cilíndrico universo do multiverso que se pensa que existe, que teremos de viver. E que poderão viver os nossos filhos e netos, ainda por muitos milhares de anos, se todos nós por isso lutarmos. É que, por muitos mundos que haja, em termos práticos, há só uma Terra!

Fernando Pinto

Arquiteto

