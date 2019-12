AO CORRER DA PENA: “Muro caiu!”

Corria o ano de 1987 e Portugal e a China tinham acabado de marcar a reintegração de Macau na China para o ano de 1999. Um ano antes, em 1986, Portugal e Espanha tinham aderido à (então) Comunidade Europeia, em Moscovo, Gorbachov pronunciara pela primeira vez as palavras “Perestroika” e “Glasnost” e, a partir de Abril e por vários meses, as nuvens originadas na explosão da central nuclear de Chernobyl (hoje Ucrânia) tinham posto em pânico a Europa e o Mundo, que acusaram a União Soviética de minimizar o perigo dessas mesmas nuvens radioactivas.

Eu estava em Roma, a frequentar um curso de conservação e restauro de património arquitectónico. Eramos pouco mais de duas dezenas de técnicos de património, de quase outras tantas nacionalidades, vindos dos cinco continentes. Um belo dia, discutia-se na sala de aula a importância do património construído enquanto gerador e suporte de memórias, e de como a sua supressão pode adulterar a história dum povo e, enquanto tal, alterar o rumo a seguir por esse mesmo povo. Da mesma forma que só se pode saber para onde se vai se se souber de onde se vem, a evolução cultural e social de um povo só pode ser aferida pela história vertida no seu património cultural e, no caso vertente, no património construído. É ele que nos leva a tomar uma determinada direcção e sentido e, se for destruído total ou parcialmente, nos poderá deixar sem pistas de referencia, com tudo o que isso implica. A discussão sobre a importância do património pretendia ser estritamente teórica, para não se cair em casos particulares que sempre têm justificações pontuais que podem contaminar o debate. Pretendia-se por isso uma situação estritamente teórica e eu, enquanto exemplo teórico, propus que imaginássemos que, subitamente, as duas Alemanhas se voltavam a unir e tornavam obsoleto o abominável Muro de Berlim. E perguntei: que fazer então ao muro? Conservá-lo integralmente enquanto memória viva dos odiosos tempos da Guerra Fria? Conservá-lo parcialmente enquanto memória musealizada desses mesmos funestos tempos? Demoli-lo integralmente para apagar esses tempos de chumbo? E iniciamos a discussão. Foi uma discussão muito interessante porque analisamos várias possibilidades. Admitimos, por exemplo, que seria impossível que a “pegada” do muro não se fizesse sentir na cidade, dado a extensa faixa non aedificandi do lado oriental, bem como a evolução dos urbanismos e das arquitecturas, que tiveram caminhos muito diferentes de ambos os lados nesses quase 36 anos que já então levava o muro, e que seriam notadas, mesmo que ele fosse totalmente demolido. Acordámos, final e maioritariamente, que a solução seria manter “pistas” para a compreensão do que tinha sido o muro vivido pelos dois lados, através da musealização de alguns troços. Durante a discussão, alguém comentou: “Só mesmo tu para imaginares uma coisa tão teórica e distante da realidade quanto a unificação das duas Alemanhas! Sempre podias ter sugerido algo mais realizável!” e quase todos concordamos com o comentário. A verdade é que dois anos e meio depois, todos pudemos assistir ao que realmente aconteceu! Com a mesma celeridade com que começou a ser construído em 13 de Agosto de 1961, a sua anulação e coincidentemente o início da sua demolição teve lugar no dia 9 de Novembro de 1989! Foi quase uma demonstração da teoria do bater de asas da borboleta: uma resposta mal interpretada do porta-voz do governo de Berlim Leste, Günter Schabowski ao jornalista italiano Riccardo Ehrman sobre a facilitação da obtenção de vistos de emigração para os berlinenses de Leste levou a que, num espaço de horas, brechas irreversíveis fossem abertas no muro e no(s) regime(s) que o tinha(m) concebido. Claro que o povo andava então muito agitado e por isso o governo comunista tinha decidido agilizar a emissão de vistos. Não parece, contudo, que alguma vez lhe tenha passado pela cabeça derrubar o muro! A ortodoxia comunista alemã tinha bastantes reservas relativamente ao liberal Gorbachov, olhando-o meio de soslaio. Por isso, um aligeiramento das condições de emigração seria assim como que um piscar de olho quer a Gorbachov, quer ao próprio povo, mas não muito mais que isso. Foi o movimento popular que, massacrado pelas condições de (sobre)vida impostas e pela eternizada separação de parte dos seus concidadãos dos seus familiares, decidiu levar à letra o que tinha sido dito, tomando a História nas suas próprias mãos. Não foi a má interpretação do que fora dito que provocou a queda do muro, mas a resistência do povo e dos seus anseios longamente reprimidos. É por isso não há lutas inglórias nem manifestações inconsequentes: toda a História é produto de uma luta contínua dos povos contra tudo aquilo que lhe desagrada e/ou não percebe. E todas as acções são importantes. Cedo ou tarde, o dique rebenta. Foi o que ali se passou! A “má interpretação” foi apenas o detonador. E que lindo que foi o abrir das brechas! E a queda do Muro!

Fernando Pinto