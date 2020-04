AO CORRER DA PENA: O COVID-19 e a nossa vida futura

OPINIÃO | FERNANDO PINTO

Estava já a ultimar a minha crónica, quando se abateu sobre nós esta doença terrível a que se chamou COVID 19! Tudo o que tinha escrito, deixou de ter sentido. A nossa vida levou uma volta de 180º (há quem diga 360º, mas assim ficaria tudo na mesma) e a prática hoje da esmagadora maioria da população mundial nada tem a ver com o que fazia há um mês, ou mesmo há quinze dias!

Não que não soubéssemos já que o temível Corona Vírus aí viria, mas a verdade é que uma coisa é saber-se que ele vai vir e outra, muito diferente, é a sua chegada abrupta e avassaladora. Do que víamos na televisão passámos ao que vemos tanto nas nossas próprias cidades e vilas, quanto nas mais recônditas aldeias e lugarejos. Agora estamos maioritariamente confinados aos nossos espaços individuais e o mundo que está lá fora aparece como algo a evitar a todo o custo. Dizem-nos, e bem, que não se sabe até quando esta situação durará.

Criticamos (e bem) todos os que, do alto da sua imensa ignorância (em alguns casos aliada a uma dose apreciável de pesporrência), minimizam a pandemia. A verdade é que, se nunca houve tanta informação acumulada e capacidade de resposta, também nunca antes a Humanidade se viu perante tal desafio! Tudo o que o ser humano acumulou em experiência, conhecimento e investigação, tem-se mostrado impotente perante um vírus que destruirá grande parte da vida tal como hoje a conhecemos.

Quando Greta Thunberg apelava a uma mudança radical dos nossos comportamentos, nem ela tinha em mente qualquer coisa deste género e dimensão mas, na verdade, um “simples” vírus veio alterar as nossas vidas de uma forma indelével, e em poucas semanas. Não creio que consigamos para já imaginar as nossas vidas no pós-Covid, mas de uma coisa poderemos estar certos: a nossa vida irá mesmo mudar.

Não consigo imaginar como será o planeta Terra após o Covid, mas imagino que, se guerras como as do século XX alteraram substancialmente o mundo, este vírus será bastante mais drástico: uma guerra, mesmo que mundial, nunca envolveu todos os países e territórios em simultâneo, mas o combate ao vírus corona envolve! Assim, pela primeira vez na história do Mundo, haverá um “pós-guerra” generalizado, em que todos seremos vencedores, mas dificilmente haverá países que saiam incólumes. Muito haverá que reconstruir, muito haverá, sobretudo, que reformular. Espero que tenhamos percebido que teremos de viver de uma forma mais amiga do ambiente, que é como quem diz, mais amiga do Planeta Terra. Outros vírus como este poderão estar sempre ao “virar da esquina”, se os nossos comportamentos não se alterarem.

Este veio da China, como poderia ter vindo de qualquer outro local, porque ele é produto de uma forma de vida que utiliza os recursos do planeta como se não houvesse consequências nem amanhã. E isso, simplesmente, não é verdade. Esta súbita “paragem” do Mundo tem de nos levar a perceber que é urgente mudarmos para uma vida humana menos voraz, menos predadora, mais em harmonia com a Mãe Natureza que é como quem diz, com a Mãe Terra e todas as espécies animais e vegetais, nossas companheiras neste grãozinho de poeira do Universo! Desta “súbita paragem” há coisas que já se sentem (e até já se vêem), como o maior brilho da atmosfera, a maior pureza do ar e, de alguma forma, a leveza do ambiente.

Embora não tenhamos idêntica perspectiva dos oceanos, neles também já se sente esta alteração, com bem mais golfinhos e outras espécies marinhas a “invadirem” espaços que até agora lhes estavam proibidos pela poluição, como estuários de rios e outras áreas de normalmente forte trânsito de navios. Imagino que a própria terra deste nosso planeta esteja finalmente “de pousio” no que se refere à absorção de poluição! Tudo isto é imediata consequência do abrupto encerramento dos aeroportos em grande parte do Mundo (com a consequente paragem de milhares de aviões), do confinamento de centenas de milhões de pessoas (com a consequente paragem de milhões de veículos), da suspensão de laboração de milhões de fábricas (com a consequente interrupção de despejo para a atmosfera de milhões de toneladas de gases tóxicos e de efluentes nocivos para os rios e mares) e da drástica redução de todas as actividades humanas (com a consequente suspensão da poluição correspondente, em plásticos, efluentes e lixo variado). Mais de metade da população do Mundo nunca tinha vivido com tão pouca poluição quanto agora! Mas os países estão devastados, os povos estão devastados e a economia está, como nunca antes, de rastos! Vão ser muito dolorosas as “retomas” económica e social do Mundo mas elas terão de ser, estou certo, mais amigas do ambiente, do Mundo e da própria Humanidade.

O pouco respeito que tem havido pelo Mundo e por todos os seus sistemas vivos, tem permitido quer o desaparecimento de muitas espécies de que se desconhece a importância na Natureza, quer o aparecimento de novas configurações de vírus e bactérias. A concentração da extracção de matérias primas numas regiões do globo, a sua manufactura em áreas industriais noutras regiões (onde a mão-de-obra é mais barata) e o seu consumo ainda em outras paragens, tem obrigado a uma intensíssima circulação de produtos por todo o Mundo como nunca antes.

O mesmo acontece com os produtos agro-industriais, que dependem também do intenso uso dos muito poluentes fertilizantes e pesticidas. Se acrescentarmos a isto uma forte mobilidade humana, por migração e por turismo, teremos uma densidade de circulação à superfície da Terra como nunca antes. Além dos imensos níveis de poluição que tal trânsito gera, provoca ainda a migração incontrolada de espécies que, por não terem os predadores dos seus ecossistemas de origem, se tornam invasoras, debilitando ou mesmo aniquilando os ecossistemas locais. Isto é válido tanto para plantas e animais superiores, como para vírus e bactérias, como é o presente caso, que colocou (até agora) 1/3 da população mundial em quarentena!

O paradigma do desenvolvimento tem de mudar, passando a respeitar tanto os recursos naturais e humanos como o meio ambiente porque, se assim não for, outro vírus virá. Ou se erradica liminarmente o que causou o aparecimento e mutação deste vírus, ou então será cada vez mais fácil que o mesmo volte a ocorrer. Terá por isso que acabar a globalização desbragada e ditada exclusivamente pelas conveniências do grande capital. As economias mundiais terão de voltar a ser mais locais e amigas do ambiente, de forma a que os recursos possam ser mais parcimoniosamente utilizados, diminuindo ainda a sua pegada ecológica. Tal tornará os países também mais auto-suficientes. Esta será a tarefa a que todos sem excepção seremos convocados dentro de meses.

Em nome do próprio futuro da Humanidade!

Desejo a todos uma tranquila quarentena!

Fernando Pinto

Arquiteto