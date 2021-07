Ao correr da pena: O mirífico ano 2000 onde anda?

OPINIÃO | FERNANDO PINTO

Quando eu era miúdo, o ano 2000 aparecia como uma época mirífica e de completa harmonia planetária. No pós-guerra, ou melhor, no final dos anos 50 e princípio dos anos 60, o Mundo projectado para o século XXI era “pintado” como um tempo de harmonia, de equilíbrio da Humanidade, sendo mesmo ignorada a tensa divisão política saída da Segunda Guerra Mundial que geraria a breve trecho o Muro de Berlim, imagem física da chamada Guerra Fria.

Nesse mundo sonhado, as cidades eram defendidas das grandes tormentas por imensas redomas de vidro que faziam com que o tempo lá dentro fosse sempre bom. Todos teriam acesso a carros que se deslocariam pelo ar quase sem fazer ruído como se levitassem, e tudo corria melhor que sobre rodas. Imagino que a imagem vendida aos adultos fosse um pouco diferente, mas com a inexistência de transístores e outras (actuais) maravilhas liliputianas, muito do que hoje temos era então inimaginável. Aventava-se a hipótese de vir a haver uma espécie de telefones com imagem (tipo consola, com grandes écrans) mas o forte era a chamada automatização ou robotização, com máquinas que fariam tudo o que necessitássemos, desde a limpeza e tratamento da casa, das roupas e da comida, até à mecanização completa de todo o trabalho nas fábricas e até nos campos.

Falava-se então de uma “sociedade do lazer” (ou “sociedade do entretenimento”) produto da redução drástica dos horários de trabalho, graças à tal mecanização das actividades. Seria uma sociedade mais que pacífica e tranquila, sem qualquer convulsão social ou algo que perturbasse essa vida boa e prazerosa. Problemas sociais não eram equacionados (pelo menos a ditadura que então por cá se vivia não permitia tais veleidades) e todos viveriam em paz e harmonia, como então por cá se fazia crer que então acontecia. Todos os males eram produto das acções dos comunistas, quando não inventados por estes. Recordo a propósito que o primeiro satélite artificial, o Sputnik 1, lançado pela então União Soviética em finais de 1958, foi considerado uma invenção dos comunistas, porque tal coisa “não era possível”!



O caso só mudou de figura quando os americanos conseguiram, finalmente, colocar o seu próprio satélite artificial em órbita, o Explorer 1, quatro meses depois! Do espaço, era (quase) tudo! Falava-se remotamente numa hipotética ida à Lua, mais baseada nas histórias de Jules Verne que na ciência ela própria, mas que iria na verdade acontecer, fantasticamente, cerca de uma década depois, em 1969.

Falava-se também nuns ovnis meio manhosos, meio aterradores, que por vezes nos visitariam vindos de outros planetas, misturando esparsos relatos de inexplicadas aparições no deserto do Novo México com o livro “A Guerra dos Mundos” de H.G. Wells, de 1898, com o evento radiofónico feito a partir dele por Orson Welles em 1938, e com o filme de Byron Haskin de 1953. Essas imagens moldaram uma ideia generalizada de agressividade de outros possíveis seres viventes neste universo (a que se chamava, genericamente, marcianos), que só o filme E.T. de Steven Spielberg, já em 1982, veio alterar. Só a partir de então os eventuais seres extraterrestres passaram a ser vistos com bonomia.



Com o aproximar do tal de ano 2000, a imagem foi-se precisando mais e mais. Na verdade, entrámos nele com o espectro de um falhanço brutal dos então já essenciais computadores e do que poderia acontecer ao sistema bancário internacional e a tudo que utilizasse computadores e redes telemáticas. Hoje, mais de vinte anos volvidos sobre essa marcante data, todos sabemos onde e como estamos! Se a tal catástrofe milenial (o célebre Y2K) acabou por não acontecer, os perigos informáticos ampliaram-se a uma escala e a domínios nunca antes sonhados, fazendo até com que as intromissões e os crimes pela internet sejam um problema discutido ao mais alto nível (por exemplo, no G7). Os piratas informáticos podem ir de um simples cidadão com o seu computador caseiro a complexos informáticos de última geração, apoiados tanto em governos como em multinacionais.

Para além disto, o que entretanto aprendemos é que tudo está ligado e que por isso não há redoma que nos proteja das inclemências do tempo, e ainda menos dos vários tipos de catástrofes que a actividade humana tem vindo a causar: secas dramáticas, cheias incomensuráveis e variações climáticas drásticas, que se reflectem intensamente nos ciclos meteorológicos e por isso, nos nossos recursos naturais e agrícolas.

Isto inclui a poluição que a própria Humanidade tem vindo a gerar e a despejar no ambiente: ar, mar, rios e a própria terra, estão em muito mau estado. Pouco tem sido feito para reverter este percurso e até as epidemias, que pensávamos controladas, aí estão com toda a força. Pior ainda, é previsível que a sua gravidade e a sua frequência aumentem, dado os tratos de polé infligidos tanto à Natureza como ao próprio planeta! Incontáveis espécies de animais foram extintos por acção humana e muitos outros estão em vias de extinção, desequilibrando toda a vida natural da Terra, de que todos dependemos, tenhamos disso consciência ou não!

Os conflitos sociais tornaram-se uma constante neste mundo quase desumano (mas também “des”natural), tomando formas cada vez mais diversas, desde conflitos étnicos a guerras religiosas. Nunca houve tantos ricos nem tantos pobres à superfície do planeta, e o número de escravos (ou de pessoas sem liberdade) nunca foi tão elevado. O Mundo está claramente desequilibrado e pouco ou nada tem sido feito para tentar voltar a metê-lo em eixos coerentes e consistentes, que é o mesmo que dizer sustentáveis.

Como diz David Attenborough, todas as actividades que não se podem repetir indefinidamente não são sustentáveis, isto é, contribuem para a irremediável degradação do planeta e consequentemente para o fim desta Humanidade e deste tipo de civilização tal como as conhecemos. Estão neste caso a exploração de petróleo, de lítio e de muitos outros recursos minerais! Estão também neste caso a sobrepesca e a sobreexploração da madeira das florestas húmidas, tal como da agricultura extensiva, pois todas elas contribuem para a exaustão e desertificação do planeta.

O desperdício é um dos principais males e contribui simultaneamente para a poluição e para o esgotamento dos recursos. Em vez da “sociedade do lazer” sonhada nos anos 50, enveredámos por uma “sociedade do desperdício”, regida exclusivamente por interesses económicos, como se tudo fosse infinito! E não é! É que, que nos interesse, há só uma Terra! Assim haja talento, parcimónia e querer para que, de futuro, aqui podermos continuar a viver! E o futuro é já hoje!

Fernando Pinto

Arquiteto

PUB