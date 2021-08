Ao correr da pena: Otelo!

OPINIÃO | FERNANDO PINTO

“Esta é a madrugada que eu esperava

O dia inicial inteiro e límpido

Onde emergimos da noite e do silencio

E livres habitamos a substância do tempo”

Sophia de Mello Breyner Andersen

Morreu Otelo Saraiva de Carvalho. Desapareceu um personagem que, além de fundamental em todo o processo de derrube da ditadura de Salazar e Caetano a 25 de Abril de 1974, se tornou também fulcral no processo sequente de estabelecimento das novas realidades do país. Sem dúvida que não há golpes de estado executados por uma só pessoa, mas a verdade é que sempre haverá uns que são, a dado momento, mais importantes que outros.

Foi esse o caso de Otelo, encarregue pelos seus camaradas de armas de delinear e coordenar toda a operação militar. Fê-lo com tanto rigor e eficácia que o governo de então não teve, na prática, qualquer capacidade de reacção. E não foi por falta de aviso porque, semanas antes, a 16 de Março, uma tentativa de golpe iniciado nas Caldas da Rainha, vinda de oficiais spinolistas, tinha sido liminarmente abortada. Esta era uma tentativa diferente, oriunda do Movimento dos Capitães, então já denominado de Movimento das Forças Armadas ou MFA.

O secretismo que a montagem de toda a operação exigiu, obrigou a que o plano fosse essencialmente obra de um só homem, e esse homem foi, de seu nome completo, Otelo Nuno Romão Saraiva de Carvalho, major. Foi ele que agora desapareceu. Nada me fará esquecer a experiência que, nos meus pouco mais que incipientes 21 anos, nesse dia vivi! Foi um privilégio único na minha vida e na de todos quantos viveram esse “dia inicial inteiro e límpido” no belo dizer de Sophia de Mello Breyner Andersen.

Nem o que nesse dia vivi, nem nos exaltantes tempos que se lhe seguiram! Mas nesse preciso dia, o personagem por trás de tudo era um misterioso “Óscar” localizado, com outros camaradas, algures -soubemo-lo depois- no Quartel da Pontinha. Nesse dia, por todo o país, muitos oficiais, a maioria de baixa patente, foram ocupando os pontos-chave de exercício do poder do (afinal) decrépito regime que nos oprimia.

Destacou-se, nas ruas de Lisboa, outro capitão, Fernando Salgueiro Maia, que, num exercício de notável coragem e sangue-frio (seu, dos seus homens e de um obscuro atirador das forças contrárias), conseguiu suster a única oposição governamental digna desse nome, ali para os lados do Terreiro do Paço, perto do local onde, quase 70 anos antes, tinha começado a derrocada da monarquia.

Foi também nesse dia que, não só Portugal, mas também Cabo Verde, Guiné-Bissau, S. Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique começaram a ter esperança numa independência que, até então, tinha custado milhares de mortos inocentes dos dois lados da luta. Embora sem guerra aberta, também se exaltou o futuro Timor-Leste, mas para esse, o caminho seria bem mais tortuoso!

A História de todas estas mudanças e suas inter-relações está ainda por fazer, embora comece a ser urgente que alguém credenciado deite ombros a tal tarefa, mas isso é outro assunto. Pelo que acima disse, não me parece despropositado que se tenham cristalizado em Otelo Saraiva de Carvalho todos os esforços individuais e colectivos que resultaram no 25 de Abril. Tanto quanto fui ouvindo ao longo de todos estes anos, sobretudo aos que tomaram parte no golpe, nunca ninguém rejeitou uma ideia deste tipo. E tive o privilégio de conhecer e ouvir muitos camaradas de Otelo, de que aqui destaco (não por acaso) o Capitão Salgueiro Maia, também já desaparecido.



Agora, de entre as inúmeras manifestações de pesar pela morte de Otelo, vi que se dava uma inusitada importância a quem, posteriormente, tinha aparentemente tido questões a resolver com ele. Não creio que o que quer que seja possa ofuscar a acção desse homem que, arriscando muito mais que todos os outros camaradas, abriu caminho ao fim de três guerras intermináveis e injustas e, de passo, deu azo à libertação dos povos de seis países espalhados por África e pela Ásia para além, naturalmente, de Portugal.

Gente bem mais conhecedora de todos os meandros (que, como antes disse, falta historiar) não o fez e aqui destaco, também não por acaso, o então Tenente-Coronel Ramalho Eanes. Escuso-me, portanto, de trazer à colação as anteriores e posteriores acções de oficiais como o General António de Spínola ou o Marechal Costa Gomes, para só nomear dois oficiais superiores que desempenharam funções chave. Nada justifica, em minha opinião, qualquer tentativa de redução ou de apoucamento da definitiva acção de Otelo Saraiva de Carvalho. Tal parece-me uma atitude de baixa política na procura de dividendos imediatos. Na verdade, bastará apenas dizer que, nos anos a vir, apenas um de entre todos esses militares (e mesmo civis), perante quem incondicionalmente me inclino, será conhecido por um único nome próprio: Otelo!

Fernando Pinto

Arquiteto

