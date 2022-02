Ao correr da pena: S. Bento, 30 de Janeiro

OPINIÃO | FERNANDO PINTO

“É tudo muito novo e inesperável, no novo xadrez político português. Veremos o que S. Bento nos reserva no próximo 30 de Janeiro!” Assim acabava eu a última crónica e, sinceramente, este S. Bento é ainda mais inesperável que o que eu pensava poder ser!

Embora este novo hemiciclo não tenha nenhum partido novo (como aconteceu há dois anos atrás, com o Livre, o Iniciativa Liberal e o Chega), a sua composição é das mais estranhas desde o início da Democracia. Desapareceu um partido de cada um do espectro político (o CDS e o PEV), que faziam desde há muito parte do “arco parlamentar”, e dois outros, assumidamente de direita, reforçaram enormemente as suas presenças: o Chega (Ch) e o Iniciativa Liberal (IL). Como nem a Direita nem a Esquerda são elásticas, houve lesados. À Direita, os lesados foram o CDS e o próprio PSD, e à Esquerda sofreram rombos muito importantes os dois partidos que apoiaram a formação do Governo, revertendo as suas perdas para o próprio PS, que atingiu assim a maioria absoluta, que nem os mais optimistas ousavam prever. De tal forma isto é verdade que o próprio Secretário-Geral do PS (um optimista crónico) tinha retirado, dias antes, esse bordão do seu discurso.

Claro que após os resultados, voltámos a ser confrontados com os dias em que António Costa tinha pedido a maioria absoluta mas, mesmo no seu último acto de campanha (SIC, Isto é Gozar com quem Trabalha, 28.01.2022) evitou o tema, preferindo evocar a sua abertura ao diálogo com todas as forças políticas. Muita tinta há ainda de correr nas análises do que efectivamente se passou, quer relativamente à redução da importância do papel do Presidente da República, quer relativamente aos partidos ganhadores e perdedores, mas eu gostaria de sublinhar um facto agora comprovável.

Os mass media, geralmente detidos ou controlados por forças não afectas à Esquerda, forçaram bastante (para não dizer empolaram), através dos pivots e dos analistas escolhidos, os números resultantes das sondagens encomendadas. Creio que com isso quereriam criar uma dinâmica de vitória favorável às forças políticas que aparentemente tentavam beneficiar, mas o resultado parece ter sido o inverso: assustado com a “súbita” ascensão da Direita, o eleitorado português mobilizou-se e, não obstante o evidente condicionamento causado pela pandemia, votou e mostrou a sua força maioritariamente de Esquerda (sempre assim foi), além de a concentrar no único partido que dava garantias de poder fazer face à suposta “onda de direita”, que já se via a preparar coligações, a formar governo e a distribuir ministérios.

Claro que as sondagens diárias tinham uma fiabilidade muito inferior ao usual, num contexto reafirmadamente difícil e muito volátil. Percebe-se a sua fragilidade, se se lerem as Fichas Técnicas (o que nunca se lê)! Respigo um excerto de uma (sondagens da Pitagórica, para a TVI, vários dias): ”(…) O resultado do apuramento dos 4 últimos dias de trabalho de campo, implica uma amostra de 608 indivíduos que para uma grau de confiança de 95,5% corresponde a uma margem de erro máxima de + ou – 4,06. A selecção dos entrevistados foi realizada através de geração aleatória de números de “telemóvel” mantendo a proporção dos três principais operadores (…). A percentagem de indecisos é de 15,8% que são distribuídos proporcionalmente. A taxa de resposta foi de 60,74% (…)”. Trocando em miúdos, a sondagem repousava numa amostra de 608 indivíduos escolhidos aleatoriamente por computador (de um universo contactado aleatoriamente de cerca de 1000 indivíduos), que se pretendia espelhassem a vontade de cerca de 8 milhões (dos quais votam cerca de metade)! A margem de erro só poderia ser muito grande (p.e., só vota quem tem telemóvel? e os que recusaram responder, não são contados?), mas mais: na interpretação/análise feita pela jornalista Sara Pinto (TVI, J8), afirmava-se regularmente, que o PSD/Rui Rio e o PS/António Costa se encontravam em “empate técnico”, embora estivessem consistentemente separados por cerca de 5% favoráveis ao PS! Ao mesmo tempo, evidenciava sempre as diferenças de um ou dois décimos entre os pequenos partidos! O jornalista José Alberto de Carvalho afirmou (TVI, J8, 25.01.2022) que a divulgação destas sondagens “tem sido um dos elementos marcantes da campanha eleitoral, condicionando muito os discursos e até a estratégia”!

Eis o reconhecimento da influência que as citadas sondagens (e a sua interpretação!) poderão ter tido (até nos resultados finais)! Em minha opinião, uma mudança de opinião só deveria acontecer graças às próprias campanhas políticas e aos partidos, mas evidentemente não foi assim! As sondagens (e sobretudo a sua leitura) foram efectivamente uma forma de influenciar os resultados eleitorais! Não quero com isto dizer que elas foram responsáveis pela “condução” da opinião pública, mas que foram influentes, não restam dúvidas. É por tudo isto que continuo a defender a tão contestada existência de um dia de reflexão, isto é, o dia anterior à votação principal sem qualquer tipo de campanha, porque entendo que é cada vez mais necessário um dia de desintoxicação de slogans, sondagens e opiniões avulsas. Um verdadeiro “Dia do Eleitor”! O que se ganha com a sua supressão? Creio que nada! O que se perde? Creio que muito!



Também os partidos têm vindo a alterar substancialmente as suas campanhas, deixando os programas para trás e evidenciando os seus líderes! Basta recordar que nas primeiras eleições livres (1975) não se viu nenhuma fotografia de nenhum candidato e agora somos inundados pelas imagens dos líderes partidários, como se fosse importantíssimo conhecermos bem as suas caras, mas não os seus programas eleitorais, que não aparecem em lado nenhum. Na verdade, além de não ser nada relevante, só se vota neles no círculo onde são eleitos (quase todos em Lisboa e, desta vez, Rui Rio e Catarina Martins, no Porto). Saúdo, nesta campanha, a existência dos debates entre todos os dirigentes partidários com assento na AR, como até agora nunca se tinha visto e ouvido, e que creio tenham sido bastante proveitosos para quem se quis informar.

Depois de tudo isto, resta o desconhecimento de como irá comportar-se o novo parlamento que, como afirmei no início, será substancialmente diferente do anterior, quer pela maioria absoluta do PS, quer pela substituição dos democratas-cristãos pelos liberais e pelos imponderáveis eleitos do Chega, cuja melhor definição política é serem contra (quase) tudo. Resta-me saudar o PS e António Costa, e esperar que o BE, o PCP e o PAN revejam os seus objectivos e os seus posicionamentos políticos ou aceitem as suas novas dimensões. Quanto ao Presidente da República, creio que irá ter menos que fazer. Veremos.

