APA vai investir 1,35 milhões para proteger o litoral algarvio

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) anunciou hoje o investimento de 1,35 milhões para duas intervenções no litoral algarvio. No total vão ser investidos cerca de 27 milhões de euros em 11 intervenções nas cinco regiões hidrográficas do país.

Para o Algarve estão previstas duas intervenções, no âmbito de duas candidaturas aprovadas pelo POSEUR, uma para a praia do Vau e outra para a de Vila do Bispo.

Na praia do Vau, no concelho de Portimão, a intervenção “Migração sedimentar para a praia do Vau” pretende alargar o areal do troço costeiro entre as praias do Vau e da Rocha, “de forma a aumentar a área disponível para os utilizadores das praias fora das faixas de risco das arribas”.

Em Vila do Bispo a intervenção “Estabilização da arriba contígua ao baluarte poente da Fortaleza de Sagres” tem como objetivo “estabilizar um bloco rochoso, que se encontra instável devido à existência de uma falha, localizada na arriba contígua ao baluarte poente da Fortaleza de Sagres”, realçou a APA.

Segundo a APA, na região Norte está previsto um investimento de cerca de 855 mil euros na proteção e reabilitação da defesa da marginal da praia de Árvore, no concelho de Vila do Conde, numa extensão total de aproximadamente 70 metros, após os danos significativos que resultaram das tempestades Emma e Gisele, em 2018.

A Região Centro terá cinco intervenções no âmbito da candidatura “Ações de Proteção do Litoral na região Centro – Cortegaça/Vieira”, num investimento total de cerca de 5,2 milhões de euros.

Na Região do Tejo e Oeste serão investidos cerca de 1,1 milhões de euros na recuperação do cordão dunar das praias da Cova de Alfarroba, Baía e Baleal Campismo e na estabilização da arriba do Porto da Areia Sul, ambas no concelho de Peniche.

No Alentejo, a APA vai investir cerca de 160 mil euros na demolição de uma construção ilegal localizada em Domínio Público Marítimo e em zona de risco na praia de Galapos, em Setúbal.

Esta intervenção vai ainda “remodelar o atual acesso público à praia de Galapos, que atualmente não permite a circulação de veículos até ao areal, o que assume especial relevância no eventual socorro de pessoas em situações de emergência, e visa ainda a proteção do litoral, antecipando riscos e cenários potenciados pelas alterações climáticas”, acrescentou a APA.