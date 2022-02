Apenas dois dos 40 campos de golfe na região são regados com águas residuais

Dos 40 campos de golfe existentes na região, apenas dois, são regados com águas das Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). A maioria destes campos está dependente de furos próprios, abastecidos pela água dos aquíferos subterrâneos naturais.

O campo de golfe de São Lourenço, na Quinta do Lago e o dos Salgados, em Albufeira, são os dois únicos espaços regados com águas residuais.



De acordo com os dados do Plano de Eficiência Hídrica do Algarve, sete por cento do consumo total de água na região vai para o setor.

Carlos Guerrero, professor da Universidade do Algarve, em declarações à TSF, considera que o número já devia ser muito maior. “Estamos mais uma vez na iminência de termos um ano seco e a questão das águas residuais já devia estar num maior número de campos de golfe”, adverte.

Para o investigador da Faculdade de Ciências e Tecnologia, a qualidade da água proveniente das ETAR não está em causa, mas sim a forma de transportar essa água até aos campos de golfe. Para que isto seja possível, os autarcas da região e outras entidades esperam que, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, possam ser feitas obras para alargar essa possibilidade a muitos mais campos e até à agricultura.

Contudo, Carlos Guerrero faz questão de frisar que “não se pode imputar aos campos de golfe a falta” na região.

Segundo a RTP, quem gere estes espaços garante que estão a ser adotados sistemas de rega cada vez mais sofisticados e tipos de relva mais resistentes a períodos de seca.