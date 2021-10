APF Algarve tem programa para bairro saudável em Portimão

O Projeto Bairro Con(s)Ciência pretende desenvolver um conjunto de iniciativas junto das crianças, jovens e suas famílias do Bairro da Cruz da Parteira, em Portimão

A Associação para o Planeamento da Família (APF) do Algarve anunciou que está a iniciar o Projeto Bairro Con(s)Ciência, no âmbito do Programa Bairros Saudáveis, em parceria com a Câmara Municipal de Portimão e com a Equipa Técnica Especializada de Prevenção – DICAD.

O Projeto Bairro Con(s)Ciência integra-se nos eixos de intervenção Social e da Saúde, e pretende desenvolver um conjunto de iniciativas junto das crianças, jovens e suas famílias do Bairro da Cruz da Parteira, em Portimão, no sentido de melhorar a sua qualidade de vida a longo prazo.

No eixo de intervenção Social, a APF coloca maior ênfase no desenvolvimento das competências socioemocionais da população, através da dinamização de atividades lúdico-pedagógicas em grupo, de modo a melhorar as componentes comportamental e relacional e a promover a resolução de conflitos.

“Aqui, tanto o Acompanhamento Psicológico, como o Acompanhamento Parental e o Apoio ao Estudo não ficam de fora – todas estas atividades serão cruciais na mitigação de diversos problemas sociais existentes no bairro, na redução do absentismo e o abandono escolares, e na diminuição da violência intrafamiliar”, sublinha a APF.

Já no eixo de intervenção da Saúde, este projeto irá promover diversas atividades de Educação para a Saúde e de Sensibilização, de forma a diminuir não só a ocorrência de Comportamentos Aditivos, mas também a promover a Saúde Sexual e Reprodutiva e o Planeamento Familiar.

O Projeto Bairro Con(s)ciência faz parte de um grupo de 17 projetos aprovados para o Algarve, num total de 246 projetos a iniciar atividade já em outubro, por todo o país, no âmbito do Programa Bairros Saudáveis.

