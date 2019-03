Apoio à saúde mental infantil em São Brás de Alportel

Os Grupos de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI), da Administração Regional de Saúde do Algarve promovem um Encontro Regional, esta sexta-feira, dia 29 de março, no Cineteatro São Brás, com o apoio do Município de São Brás de Alportel, para assinalar 18 anos de existência e debater o futuro deste projeto pioneiro a nível nacional.

O encontro que terá por mote «Um Modelo de Intervenção em Saúde Mental», é dirigido a profissionais de saúde, educação e setor social, a estudantes e à comunidade em geral, tendo por objetivo promover o diálogo entre as equipas e os parceiros da comunidade e em conjunto, refletir sobre os atuais desafios que se colocam nesta área e debater o futuro do projeto.

O Município de São Brás de Alportel enaltece a relevância do trabalho destes gabinetes que a nível local têm vindo a trabalhar em rede com os diversos serviços e projetos sociais do município, nomeadamente no âmbito da recém-criada Rede de Apoio Psicossocial de São Brás de Alportel, permitindo a profícua partilha de informação e a rentabilização de recursos.