Apoio alimentar animal nos concelhos onde houve fogos já está no terreno

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve) anunciou que já está no terreno o apoio extraordinário à alimentação animal, anunciado pelo Ministério da Agricultura no início desta semana, que se destina aos produtores apícolas e de pecuária afetados pelos incêndios florestais ocorridos na região do Algarve entre 16 e 19 de agosto.

Em nota de Imprensa, o organismo precisa que chegou ontem, terça-feira, à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve o primeiro carregamento de alimentação animal.

A DRAP Algarve promoveu também ontem, juntamente com a DGAV, uma reunião com as Autarquias e Juntas de Freguesia dos territórios atingidos, nomeadamente dos concelhos de Castro Marim, Tavira, Vila Real de Santo António e Monchique, com o objetivo de operacionalizar a distribuição urgente desses alimentos pelos produtores.

