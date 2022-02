Apolinário e Vítor Aleixo visitam micro e pequenas empresas

No sentido de acompanhar os esforços de resiliência desenvolvidos pelas empresas na resposta aos desafios pós pandemia, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), José Apolinário, e a vice-presidente Elsa Cordeiro, acompanhados pelo presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, visitaram micro e pequenas com projetos de investimento na competitividade e diversificação económica.

PUB

Sendo investimentos de menor dimensão, representam um esforço e aposta de qualificação de micro e pequenas empresas com um número de trabalhadores das dezenas, contribuindo para melhorar a competitividade do tecido empresarial de proximidade, para além de permitir criar e manter postos de trabalho vitais para a coesão social das comunidades locais.

José Apolinário, também presidente da Comissão Diretiva do Programa Operacional do Algarve, alertou potenciais interessados em apoios semelhantes para os avisos abertos, que visam a transição digital, energética e ambiental das empresas, permitindo financiar a aquisição de máquinas e equipamentos, serviços tecnológicos/digitais, sistemas de qualidade e sistemas de certificação que modernizem os processos produtivos e contribuam para a sustentabilidade socioeconómica das empresas.

Em 2021, no âmbito do PAPN, foram aprovadas no Algarve quarenta e duas candidaturas de Pequenas e Microempresas, totalizando um investimento total de 5,98 Milhões de Euros (M€) e recebendo um apoio de Fundos Europeus de 2,23 M€ através do Programa Operacional Regional.